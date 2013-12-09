افزایش 50 درصدی بودجه ارتش و کاهش بودجه بسیج در لایحه دولت/ افزایش 60 درصدی بودجه وزارت خارجه در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بودجه پیشنهاد شده برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک استراتژیک این مجمع ، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که دولت تدبیر و امید رقمی معادل 183 هزار و 798 میلیارد و 814 میلیون ریال را برای این نهاد ها و دستگاه های دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است.

البته رقم بودجه نهادهای یاد شده در قانون بودجه سال 92 معادل 137 هزار و 163 میلیارد و 301 میلیون ریال بوده است که مقایسه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1393 با بودجه قانونی دستگاه ها و نهادهایی که نام آن ها مورد اشاره قرار گرفته است، نشان می دهد رقمی معادل 46 هزار و 635 میلیارد و 513 میلیون ریال به بودجه آن ها اضافه شده است. درحقیقت بودجه 13 دستگاهی که نام آن ها پیشتر مورد اشاره قرار گرفت به طور میانگین رشدی 30 درصدی را نشان می دهد.

در این بین بیشترین افزایش مربوط به بودجه ارتش جمهوری اسلامی بوده است چرا که پیشنهاد دولت برای بودجه این نهاد در سال 1393 رقمی معادل 51 هزار و 85 میلیارد و 584 میلیون ریال است در حالی که میزان بودجه ارتش در قانون بودجه سال جاری، 34 هزار و 446 میلیارد و 164 میلیون ریال پیش بینی شده است، بررسی این موضوع نشان می دهد دولت تدبیر و امید بودجه ارتش را حدود 50 درصد نسبت به رقم پیشنهادی دولت در سال گذشته افزایش داده است.

دولت همچنین بودجه 36 هزار و 896 میلیارد و 523 میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال 1392 را حدود 30 درصد افزایش داده و آن را به میزان 44 هزار و 566 میلیارد و 686 میلیون ریال به مجلس پیشنهاد کرده است. از سویی بودجه نیروی انتظامی در لایحه بودجه 93 حدود 9 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و به طور کلی این سه نهاد نظامی یعنی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیشترین افزایش میزان بودجه را در بین نهادهای ذکر شده به خود اختصاص داده اند.

نکته حایز اهمیت این است که اگرچه دولت تدبیر و امید، بودجه سازمان بسیج مستضعفین را نسبت به بودجه پیشنهادی دولت دهم 129 میلیارد و 742 میلیون ریال افزایش داده است، اما رقم پیشنهادی برای بودجه این نهاد در مقایسه با میزان بودجه بسیج در قانون بودجه 1392 بیش از 2 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است و بر خلاف سه نهاد نظامی نظیر ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بودجه بسیج افزایشی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 93 نداشته است.

دولت همچنین در لایحه پیشنهادی اش برای بودجه سال 93 بودجه مجلس شورای اسلامی را نسبت به قانون بودجه سال 92 بیش از 400 میلیارد ریال افزایش داده و از سویی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت دهم برای سال 92، بودجه مجلس را بیش از هزار و 800 افزایش داده است. که این موضوع رشدی 1.5 برابری را برای بودجه مورد نظر دولت برای مجلس نشان می دهد.

بودجه شورای نگهبان نیز در لایحه بودجه دولت 45 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در سال آینده انتخاباتی در پیش نداریم.

در لایحه پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای بودجه سال 1393، میزان بودجه دستگاه هایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز شاهد افزایش بوده است.

به گزارش مهر، در جدول زیر پیش بینی بودجه در لایحه سال 1393، میزان بودجه در قانون سال 92 و پیش بینی بودجه در لایحه سال 92 برای نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان بسیج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره و مقایسه قرار گرفته است.