محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار چهره های تاثیرگذار حقیقی و حقوقی در جریان اصولگرایی برای رسیدن به سازوکار وحدت خبر داد و گفت: رایزنی های چهره به چهره به صورت دو نفره و چند نفره برای ایجاد وحدت در این جریان شروع شده است.

وی با بیان اینکه جبهه پیروان برای اجماع و همگرایی داخلی جلساتی برگزار کرده است، گفت: ما در گام دوم بعد از یک اجماع نظر داخلی با سایر طیف های مختلف اصولگرایی دیدارهایی نیز خواهید داشت.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید براینکه اصولگرایان باید برای رفتن به سمت همگرایی ساختار تعریف شده ای برای وحدت طراحی کنند،گفت: باید با آسیب شناسی عملکرد گذشته و جلوگیری از انشقاق و اختلاف در زمان تصمیم گیری نهائی و حرکت به سمت استفاده از خرد جمعی، بزرگان و چهره های ذی نفوذ حقیقی و حقوقی وارد عمل شوند تا بتوانیم از سلایق شخصی و حزبی عبور تا به تحقق منافع کلان درون جریانی برسیم.

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار همچنین در پاسخ این سوال که پیشنهاد تشکل شما برای ریاست جبهه پیروان چه کسی است؟ گفت: یکی دو جلسه در مورد این موضوع در جلسه جبهه پیروان صحبت هایی شده است و با هماهنگی که میان تشکل ها به وجود امده قرار شده است با هماهنگی و اجماع یک گزینه را به عنوان دبیرکل انتخابات کنیم.

وی تصریح کرد: منظور از اجماع این است که ما کمترین نامزدها را داشته باشیم و اعضا در نهایت از میان دو نفر یکی را با اجماع کامل انتخاب کنند.

کوهکن در پاسخ به این سوال که گفته شده است اجماع روی محمد رضا باهنر است و وی شانس بیشتری برای کسب سمت دبیرکلی جبهه پیروان را دارد، گفت: بله با توجه به اطلاعاتی که دارم من این حرف را تایید می کنم.

وی همچنین در جواب سوال دیگری مبنی براینکه آیا حزب موتلفه اسلامی نیز نظر مثبتی روی دبیر کلی باهنر دارد و مشکلی با این موضوع ندارد، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم حزب موتلفه بسیار با هوشمندی نسبت به این موضوع برخورد کرده است و کاملا نگاه مساعد و واقع بینانه ای به این موضوع دارد که در خور تحسین است.