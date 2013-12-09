مجوز ساخت بیمارستان 110 تختخوابی دانشگاه آزاد قم در پردیسان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قاسمی، بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان قم که به مناسبت سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در این دانشگاه برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تاسیس خود در سال ۶۴، تاکنون دانشجویان بسیاری را در رشتههای مختلف تربیت کرده است که تعداد فارغ التحصیلان به بیش از ۲۷ هزار نفر میرسد.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی قم در برخی از رشتهها همانند رشتههای علوم انسانی به عنوان قطب علمی استان شناخته شده است، افزود: در حال حاضر این دانشگاه تعداد بیش از ۸ هزار دانشجو، ۱۸۰ عضو هیئت علمی، ۲۵۰ استاد و ۲۵۰ کارمند دارد.
وی ابراز داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ظرفیتهای خوب آموزشی دارد و هم اکنون با تعداد ۲۱ رشته کارشناسی و ۱۲ رشته در مقطع ارشد و ۶ رشته دکتری مشغول به فعالیت علمی است.
دانشگاه آزاد قم ظرفیتهای خوبی در رشته های پزشکی دارد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با اشاره به ظرفیتهای خوب دانشگاه در عرصه پزشکی و تربیت دانشجویان این رشته اظهار داشت: این دانشگاه با سابقه ۲۵ ساله فعالیت در زمینه رشتههای پزشکی توانسته نیازهای بیمارستانهای استان را تامین کند.
وی تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای خوبی که در رشته پزشکی در این دانشگاه وجود دارد متاسفانه دانشگاه فاقد مرکز خدمات درمانی و آموزشی است که این امر در سالهای اخیر مورد پیگیری جدی مسئولان دانشگاه قرار گرفت که خوشبختانه در هفته گذشته مجوز ساخت بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم صادر شد.
قاسمی عنوان کرد: این بیمارستان علاوه بر تامین نیازهای دانشگاهی و علمی دانشجویان رشتههای پزشکی میتواند خدمات خوبی به شهروندان منطقه پردیسان ارائه کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، افزود: بودجهای برای ساخت این بیمارستان در محوطه دانشگاه آزاد قم در منطقه پردیسان درنظر گرفته شده که برای تکمیل و بهره برداری نیازمند تسهیلات بیشتری هستیم.
وی همچنین ابراز داشت: به منظور تامین نیروی انسانی بیمارستانها و نیازهای استان در زمینه پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به بانوان، در سال جاری پذیرش رشتههای پزشکی را تنها از بین دختران داشتهایم.
قاسمی در خصوص تفکیک جنسیتی دانشگاه آزاد قم نیز گفت: در ساختمان دانشگاه واقع بلوار ۱۵ خرداد این تفکیک از ابتدای تاسیس وجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد و نحوه معماری و چیدمان نیز به گونهای بوده تا کلاسها به طور جداگانه برگزار شود.
وی وضعیت فرهنگی دانشگاه آزاد قم را مطلوب خواند و گفت: در طی یک سال گذشته مسجد بزرگی در محوطه دانشگاه ساخته شد و دو شهید گمنام نیز در سال گذشته در این دانشگاه تدفین شدند که همین امر موجب تقویت بنیههای فرهنگی مجموعه دانشگاه شده است.
ارائه تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد ریالی به دانشجویان برای ثبت نام در سال 91
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: برای ثبت نام دانشجویان در سال ۹۱ بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شد که در نوع خود رکورد کم نظیر و درخور توجهی بود.
قاسمی در خصوص افزایش رشتههای کارشناسی ارشد نیز اظهار داشت: در سالهای گذشته مصوبهای از سوی وزارت علوم ابلاغ شد که طی ان اجازه افزایش رشتههای علوم انسانی در مقطع ارشد را نمیدادند که امیدواریم با رفع این مشکل رشتههای انسانی در مقطع ارشد در دانشگاه قم افزایش یابد.
