وزارت امورخارجه دعوت ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 را تأیید نکرد

به گزارش خبرنگار مهر ، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر دعوت از ایران در اجلاس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه را تأیید نکرد.

بر اساس این گزارش رسانه های خارجی و عربی از روز گذشته به نقل دیپلمات های عربی اعلام کرده بودند که ایران برای حضور در اجلاس موسوم به ژنو 2 که قرار است در بهمن ماه برگزار شود دعوت شده است .

محمد جوادظریف، وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این در کنفرانس مشترکی که با همتای روسی خود داشت در این باره گفته بود: در مورد سوریه ما، روسیه و بسیاری از اعضای جامعه بین المللی اتفاق نظر داریم که راه حل نظامی به هیچ وجه منطقی نیست و سایرین نیز باید برای فهم این موضوع و این روند کمک کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه گفتگوی سیاسی بدون پیش شرط است، اظهار داشت: خارجی ها نمی‌توانند برای سوریه تعیین تکلیف کنند و سوری ها باید خود آینده را تعیین کنند. امیدواریم بر این اساس مذاکرات در ژنو 2 شکل بگیرد و به این فاجعه انسانی در منطقه پایان دهد.