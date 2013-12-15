حضور هفت خواننده پاپ در آلبوم تصویری با تکنولوژی دالبی

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم تصویری که به تهیه کنندگی موسسه آوای فرداد و شرکت گلد ایران برای اولین بار با تکنولوژی دالبی وارد بازار موسیقی خواهد شد، تعدادی از آثار موسیقایی هفت خواننده پاپ شامل رضا یزدانی، شهرام شکوهی، علی تفرشی، مرتضی پاشایی، فریدون آسرایی، بنیامین بهادری و روزبه نعمت اللهی به صورت تصویری و در قالب کلیپ های جداگانه برای علاقه‌مندان موسیقی ارائه شده است.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته قرار بر این است که جشن رونمایی از این آلبوم تصویری با حضور تعدادی از هنرمندان موسیقی، مسوولان شرکت های حمایت کننده در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شود.

این آلبوم تصویری هم اکنون مراحل نهایی خود برای انتشار، چاپ و بسته بندی را طی می‌کند و قرار است از هفته آینده روانه بازار موسیقی شود.