به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری هم اکنون در لوکیشن ثابت فیلم واقع در شمال تهران ادامه دارد و تا اواخر این هفته به پایان می‌رسد. تدوین فیلم توسط ژیلا ایپکچی به طور همزمان انجام می‌شود و به زودی ایرج شهرزادی کار صداگذاری را آغاز خواهد کرد.

سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده این پروژه دراین‌باره گفت: همچنین قرار است رسول پورسنگری ساخت موسیقی را انجام دهد. این فیلم به زودی به جشنواره فجر ارائه می‌شود.

محمدرضا فروتن و شقایق فراهانی از بازیگران این فیلم هستند. پیمان شادمانفر نیز کار مدیریت فیلمبرداری را برعهده دارد. این اولین همکاری فرزاد موتمن با سید جمال ساداتیان به عنوان تهیه‌کننده است.

"سایه روشن" داستان مرد میانسالی به نام رامین است که دچار فراموشی شده و خانمی به او کمک می‌کند که حافظه‌اش را به دست آورد.

شنیده ها حاکی است "سایه روشن" فضایی همچون "شب‌های روشن" دارد که به اعتقاد برخی از منتقدان بهترین فیلم کارنامه موتمن به شمار می‌رود. "سایه روشن" فضای متفاوتی نسبت به آخرین ساخته موتمن دارد و به نوعی بازگشت کارگردان به سینمای "شب‌های روشن" است.

"پوپک و مش ماشاالله" آخرین ساخته این کارگردان است که چهار سال پیش روی پرده رفت.