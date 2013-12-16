"مقام عالی وزارت" از کارتابل وزیر اقتصاد حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور دستوری قابل تقدیر، از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه خواست به هیچ وجه در نامه‌نگاری‌ها از "مقام عالی وزارت" استفاده نکنند.

در جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار است که یک وزیر چنین دستوری صادر کرده است و این اقدام علی طیب‌نیا، می‌تواند الگویی برای سایر وزرای دولت یازدهم هم باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای نخستین پس از رای اعتماد تاریخی از مجلس شورای اسلامی نیز از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه خواسته بود که از هرگونه درج آگهی تبریک در مطبوعات و فرستادن دسته گل برای وی خودداری کنند.

علی طیب نیا حتی در روزهایی که برخی از دولتمردان به انتقادات شدید از عملکرد دولت گذشته مشغول بودند، درباره وضع اقتصاد و عملکرد دوره قبل گفته بود:"گذشته ، مهم است، خیلی مهم اما نه مهم تر از آینده ، نیامدیم که گذشته را واکاوی کنیم، آمدیم که آینده ای بهتر بسازیم."

وزیر امور اقتصادی و دارایی با 274 رای موافق از پارلمان، بالاترین رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی را به نام خود ثبت کرده است که به نوعی از منش اخلاقی و برخورد متواضعانه او در سالیان گذشته نیز حکایت دارد.