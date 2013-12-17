سند تحول بنیاد آموزش و پرورش دانش محور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود در مشهد افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر دانش بیش از مقوله تربیتی دانش آموزان توجه شده است.

وی با بیان این که سند تحول دارای 8 هدف،15 راهبرد و 23 هدف عملیاتی است؛ تصریح کرد: معلم موثرترین عنصر نظام تعلیم و تربیت است اما متاسفانه این نیرو، مورد غفلت قرارگرفته است.

کاظمی با اشاره به این که اگر امکانات فراوان، اما معلم بی انگیزه باشد به اهداف نمی رسیم؛ اظهار داشت:در فرایند جذب نیرو باید از این اشتباه بیرون برویم و کانالهای متعدد که باعث ورود شبه معلمان به این بخش شده است را ببندیم.

وی ابراز کرد: با تشکیل دانشگاه فرهنگیان گامهایی در این خصوص برداشته شده اما روند جذبش نیاز به الگو و اصلاح دارد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: نیروهای آموزش و پرورش نیازمند عشق و علاقه به کار هستند و ما وظیفه داریم با رویکردی فعال به تکریم معلم اقدام نماییم.

معاون پزوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گفت:بازنشستگی های زود هنگام،سیاست زدگی،عدم توجه به معیشت،رفتارهای تحقیر آمیز و طی مراحل اداری، آفت منابع انسانی و علت علاقه به خروج نیروهای زبده از این نهاد است.

وی در فرایند بهسازی نیروی انسانی به توزیع عادلانه، اشاره و بیان داشت:ما می توانیم با رهبری، مدیریت وهدایت از طریق نفوذ در قلبها با ارتباطات غیر رسمی و ایجاد انگیزه های معنوی، به بهبود کیفیت دست یابیم.

وی اظهار امیدواری کرد در برنامه های میان مدت و بلند مدت خود، روندها را تغییر می دهد.

همین خبرحاکی است معاون اسبق این حوزه نیز در مراسم تودیع خود گفت:در این بخش حامی ستاد بوده و برنامه ها را متمرکز کرده است تا فهم مشترکی از مدیریت همگانی ارائه دهد.

احمد علی ابراهیمی افزود: برای رسیدن به اهداف سازمانی باید اشتراکی کارکنیم.

وی بیان داشت:در خصوص بررسی محتوای آموزشی از صاحب نظران کمک خواستیم و با کارگروههای متفاوت در خدمت توسعه آموزش و پرورش قرارگرفتیم.

ابراهیمی افزود:انجمن مدیریت آموزشی برنامه ایجادساختاری آموزش و پرورش است که پایه گزاری آن انجام شده و امید می رود مسوولان جدید در ادامه مسیر تلاش نمایندچرا که این انجمن به دانش نظری و عملی مدیریت کمک می کند.

گفتنی است:در این مراسم از معاون اسبق حوزه پژوهش اداره کل آموزش و پرورش با اهدالوح تقدیر و هدایایی قدر دانی شدوحکم معاون جدید که عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان،دارای دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ،پژوهشگر،مولف ،صاحب مقالات علمی و فرهنگی، است؛ اهدا شد.