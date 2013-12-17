2600 دستگاه خودرو در لرستان دارای جرایم بالای 10 میلیون ریال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت الله اسکینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 644 دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین در استان لرستان دارای جرایم بیش از 10 میلیون ریال هستند.

وی عنوان کرد: در اجرای ماده 54 قانون بودجه سال 92 بخشودگی جریمه دیرکرد رانندگان متخلف از هشتم تیرماه سالجاری به مدت شش ماه در سامانه اجراییات پلیس راهور اعمال و به رانندگان مشمول این طرح نیز اعلام شده است.

سرپرست پلیس راهور استان لرستان عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن زمان پایان مهلت بخشودگی تخلفات، رانندگان می توانند با در دست داشتن مدارک وسیله نقلیه خود به اجراییات راهنمایی و رانندگی مرکز استان برای دریافت صورت وضعیت مراجعه و برای پرداخت جریمه خود اقدام کنند.

سرهنگ اسکینی با یادآوری اینکه رانندگان متخلف در صورت پرداخت نکردن دیرکرد خود وسیله نقلیه آنها متوقف خواهد شد، یادآور شد: رانندگان با پرداخت به موقع جریمه های رانندگی در مهلت قانونی 60 روزه مشمول دوبرابر شدن مبلغ نخواهند شد.