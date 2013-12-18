به گزارش خبرنگار مهر، دغدغه بسیاری از جوانان استان بوشهر در حال حاضر استخدام و اشتغال است که با وجود صنایع عظیم و ظرفیت‌های متعدد در استان بوشهر نباید چنین دغدغه‌ای وجود داشته باشد.

امروزه شاهدیم که در پارس جنوبی بسیاری از افراد شاغل را نیروهای غیربومی تشکیل می‌دهند و حضور این افراد عرصه را برای نیروهای بومی تنگ کرده است.

یکی دیگر از مشکلات این بخش این است که اغلب نیروهای بومی شاغل در این منطقه نیز در مشاغل سطح پائین مشغول به کار هستند و سطوح بالایی مشاغل را نیروهای غیربومی اشغال کرده‌اند.

نماینده شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست با مردم کنگان، در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت اشتغال نیروهای بومی در شرکت‌های نفتی، گازی و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انتقاد کرد.

حجت الاسلام موسی احمدی اظهار داشت: هم اکنون اشتغال نیروهای بومی از سوی شرکت های مستقر در منطقه عسلویه وضعیت مطلوبی ندارد و این موضوع باید با عزمی همگانی ساماندهی و نگرانی جوانان جویای کار برطرف شود.

نبود اشتغال پايدار، مشاغل سطح پایین و بی‌توجهی به نیروهای بومی

وی افزود: امروز توجیه پذیر و قابل پذیرش نیست که شهرستان های جنوبی استان بوشهر همجوار با صنایع عظیم نفت وگاز بوده و جوانان آنان دغدغه کار و بیکاری داشته باشند.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر نبود اشتغال پايدار، مشاغل سطح پایین، بی توجهی به نیروهای بومی و بيکاري را از مشکلات مهم در حوزه اشتغال عنوان کرد و اظهار داشت: چون بيشتر بومی های حوزه انتخابیه کشاورز، دامدار و صیاد هستند، بعد از حضور صنعت زمینه های وجود این مشاغل رو به نابودی گذاشته است و بومی‌ها نیز به صنعت روی آورده اند و باید معضل بیکاری آنها نیز برطرف شود.

قبولی نیروهای بومی در آزمون کتبی و رد آنها در مصاحبه

احمدی اظهار داشت: نیروهای بومی در آزمون کتبی جذب شرکت های منطقه و پتروشیمی ها همواره موفق بوده اند و فقط در مصاحبه پاسخ منفی می گیرند و این جای بسی سوال و تامل دارد.

وی تاکید کرد: مدیران عامل پتروشیمی‌ها باید توجه جدی به این مسئله داشته باشند و این مسائل نیز مورد توجه و زیر ذره بین ما قرار دارد.

نماینده مردم کنگان، جم و عسلویه تصریح کرد: افراد شایسته و نیروهای فارغ التحصیل آماده به کار توانمندی میان جوانان بومی ما وجود دارد، ولی نسبت به نیروهای بومی بی مهری های فراوانی صورت می گیرد.

فلسفه ایجاد پلایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ایجاد اشتغال پایدار است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فلسفه ایجاد صنایع، پلایشگاه ها و پتروشیمی ها بوجود آمدن اشتغال پایدار بوده است و نیاز است در این حوزه تجدید نظر صورت پذیرد.

حجت الاسلام احمدی عنوان کرد: مردم امید این روز را داشتند که با ایجاد این صنایع ضمن بهبود وضعیت اشتغال آنها، رفاه اجتماعی نیز حاصل شود.

وی با اشاره به این مطلب که ایجاد و توسعه صنعت در یک منطقه در راستای بهبود معیشت مردم است نه رنجش آنها، اظهار امیدواری کرد: ما امیدواریم که دولت تدبیر و امید با راهکارهای قابل اجرا و با توجه جدی به این نکته که ممر درآمدی مردم به دلیل توسعه صنعت نابود شده است، نیازهای موجود مردم منطقه را پاسخ دهد.

وجود صنایع و پتروشیمی‌ها در جنوب استان برای مردم بهره‌ای نداشته است

وی گفت: وجود شرکت ها، صنایع و پتروشیمی‌ها در منطقه جنوب استان برای مردم ره آورد و بهره ای نداشته است و توقعات و انتظارات مردم را برآورده نکرده است.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جذب نیروهای بومی دلسوز که بسیاری از آنها توانمندی بالایی دارند، می تواند هزینه های جانبی را تا حد زیادی کاهش داد.