نفت متولی بهداشت و درمان در کنگان نیست/ درمانگاه ها نیروی انسانی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد کیان صبح یکشنبه در نشست بررسی مشکلات بهداشت و درمان که در منطقه ویژه پارس جنوبی با حضور معاون وزیر برگزار شد اظهار داشت: علت سفر ما به جنوب استان بوشهر بنا به دستور مقام عالی وزارت برای حل مشکلات بهداشت منطقه بوده است.

وی متولی بهداشت و سلامت در عسلویه و جم را صنعت نفت عنوان کرد و اظهار داشت: اما در کنگان این مسئولیت به عهده نفت نیست و متولی امر وزارت بهداشت است و خدمات سلامت را در آن منطقه ارائه می دهند.

وی افزود: هدف از این نشست هماهنگی با معاونت بهداشت برای رسیدن به راهکارهایی است که باعث هم افزایی شود و در کل بتوانیم امکانات بهتری در منطقه مستقر کنیم که در خدمت مردم باشد.

مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اظهار داشت : دو هدف در این حوزه داریم که ارائه خدمات به کارکنان صنعت نفت و خانواده آنها و همچنین خدمات رسانی به مردم منطقه و سلامت محیط پیرامونی است.

خواسته ها مردم روی تقویت خدمات بهداشت و درمان از سوی نفت است

وی اظهار داشت : کوچکترین تغییراتی که صنعت نفت روی بافتی یا اکوسیستم، در منطقه عملیاتی ایجاد می کند، خدمات رفاهی را به تبع این موارد ایجاد می کند که مهمترین آن خدمات سلامت است.

کیان گفت: طی سفرهایی به مناطق مختلف که مرتبط با صنعت نفت است؛ خواسته ها بیشتر روی تقویت خدمات بهداشت و درمان از سوی نفت بوده است.

وی تاکید کرد: ما قائل به این هستیم که با توجه به اینکه اینجا پایتخت انرژی است خود وزارت بهداشت نیز سرمایه گذاری چندانی در این منطقه انجام نداده است و احتیاج این منطقه به خدمات بهداشت و درمان خیلی بیشتر از این است.

تامین اجتماعی، بیمارستان عسلویه را با نگاه به خدمات نفت رها کرده است

کیان تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز برای تکمیل بیمارستانی که نیمه کاره بود مدتها اقدامی انجام نداد و نگاه آنها این است که نفت در این منطقه خدمات ارائه می دهد و نیازی به فعالیت آنها نیست در صورتی که حق بیمه ای که از کارکنان غیر نفتی کم می شود زیر نظر تامین اجتماعی است و با وجود این حجم عظیم نیروی کار باید همه با هم خدمات متوازنی به مردم ارائه دهند.

وی با بیان اینکه مکان مد نظر ما برای اجرای تروماسنتر منطقه ویژه، بین پارس جنوبی و پارس شمالی بود، افزود: تقویت امکانات بیمارستان کنگان با تبدیل به معین نفت و توسعه خدمات در جم می تواند سلامت منطقه را پوشش خوبی دهد ولی مشکل اساسی نیروی انسانی و تشکیل چارت سازمانی ما است.

مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت افزود: بسیاری از درمانگاه ها و پلی کلینیک های ایجاد شده( مانند شهر جم)در منطقه خالی از نیروی انسانی و بدون چارت سازمانی است و باید به این امر پرداخته شود.