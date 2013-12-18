پخش زیارت اربعین از شبکه رادیویی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، نوای دلنشین زیارت اربعین با صدای سیدعباس میردامادی روز اربعین ساعت 7:30 از رادیو قرآن پخش می شود.

زيارت اربعين امام حسين(ع) يكي از نشانه هاي شيعه است، مرحوم شيخ طوسي در اين باره روايتي را از امام حسن عسكري(ع) نقل كرده اند: "علامت مؤمن (شيعه) پنج چيز است: نماز 51 ركعتي (17 ركعت واجب و 34 ركعت مستحبي و نافله)، زيارت اربعين، انگشتر در دست راست، پيشاني را در سجده بر خاك نهادن و بسم الله الرحمن الرحيم را بلند گفتن." (تهذيب الاحكام، ج 6، ص 52؛ مصباح، كفعمي، ص 648.)

در روز اربعين، جابر بن عبدالله انصاري صحابه گرانقدر پيامبر اكرم(ص) به كربلا آمد و به نقل مرحوم كفعمي اولين زائر قبر مطهر امام حسين(ع) مي باشند. اما اينكه آيا در اين روز حضرت زينب(س) و ساير بازماندگان حادثه غمبار عاشورا، به كربلا بازگشته اند و زيارت كرده اند، محل ترديد و تأمل است و ميان دانشمندان نظر يكساني وجود ندارد.

زيارت اربعين را جناب صفوان از امام صادق(ع) نقل كرده اند و مرحوم شيخ طوسي در مصباح المتهجد(صص 788-790) و مرحوم كفعمي در المصباح (صص 648-650) و ... نقل كرده اند كه در آن معارف بلندي آمده است.

اگرچه اين دعا و زيارت، كوتاه است اما معاني بلندي را القاء مي كند پس در راه ترويج و فرهنگ زيارت ائمه اطهار(ع) كه چون خورشيدي فروزان بر بام قرون به هدايت و بيدارگري مردم و شكوفايي انديشه بشريتند، بايد بيشتر كوشيد و چنان بايد به ستايش آنان سخن گشود كه شايسته آنان است.

علاقمندان می توانند دوشنبه دوم دی ماه برروی امواج رادیویی اف ام ردیف 100 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز و یا با مراجعه به نشانی http://radioquran.ir شنونده این زیارت از شبکه رادیویی قرآن باشند.



دهه پایانی ماه صفر برنامه "اشراق" رادیو قرآن به طور ویژه پخش می شود



برنامه "اشراق" در دهه پایانی ماه صفر به طور ویژه با محوریت مناسبتهای ویژه این روزها از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

برنامه "اشراق" در دهه پایانی ماه صفر با رویکرد قرآنی و تاریخی به مناسبت اربعین حسینی، رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به طور ویژه تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.

"اشراق" کاری از گروه معارف و اندیشه قرآنی است که در هشت محور موضوعی از یکشنبه اول تا 12 دی ماه با کارشناسی مصطفی عباسی مقدم پخش می شود.

برنامه "اشراق" به همت گروه اندیشه و فرهنگ قرآنی رادیو قرآن به سردبیری و تهیه کنندگی فاطمه گنجی، کارشناسی" مصطفی عباسی مقدم "و اجرای کارشناسی "مرتضی میقانی" هر شب ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه برروی موج اف ام ردیف 100مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز از رادیو قرآن پخش می شود.