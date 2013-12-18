دومین کنگره علوم اعصاب گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم وفناوریهای علوم شناختی، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداش و دکتر حسین بهاروند استاد سلولهای بنیادین پِژوهشگاه رویان حضور داشتند.

این کنگره با هدف تبادل نظر و یکپارچه سازی فعالان رشته های مرتبط با علوم اعصاب پایه و بالینی و فهم بهتر سیستم عصبی و کاربرد آن به مدت سه روز تا جمعه 29 آذرماه به کار خود ادامه می دهد.

حوزه علوم اعصاب بزرگترین حوزه علمی بین رشته ای است که ساختار و کارکرد سیستم عصبی را در سطح مولکولی و سلولی در حالت سلامت مورد بررسی قرار می دهد به همین علت پژوهشگران رشته های علوم اعصاب، اعتیاد، آناتومی، بیوشیمی، مهندسی کنترل، علوم کامپیوتر و بیوالکترونیک، مغز و اعصاب، پاتولوژی، رادیولوژی، فارماکولوژی، فلسفه، فیزیوتراپی، فیزیولوژی، روانپزشکی، روانشناسی و توانبخشی گروه های هدف این کنگره را تشکیل می دهند.

طی سه روز برگزاری کنگره دوم اعصاب پایه و بالینی قرار است بیماریهایی همچون بیماری اوتیسم، صرع ، عقب افتادگی مغزی، آلزایمر، پارکینسون، اختلالات روانی و قطع نخاع و همچنین آخرین مبانی پایه و مکانیزم درمانی و همچنین علل بیماریها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

همچنین در زمان برگزاری کنگره ازحدود 900 مقاله پذیرفته شده قرار است 350 مقاله به صورت شفاهی در 7 سالن ارایه شود و بقیه مقالات هم در قالب پوستر در معرض دید علاقه مندان و پژوهشگران قرار گیرد.

بر اساس این گزارش کنگره امسال بر پایه محورهای مختلفی مانند علوم اعصاب بالینی، ‌شناختی، تکوینی، آموزشی، فلسفه علوم اعصاب، کاربرد علوم مهندسی در علوم اعصاب مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد مغز با تکنیکهای ریاضی، فیزیک و مهندسی و مبانی عصب‌ شناختی اعتیاد قرار دارد.

برگزاری پنلهای ویژه دانشجویی و دانش آموزی در کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی هم از دیگر برنامه های کنگره سه روزه اعصاب پایه و بالینی است.