به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی منطقه همانند روزهای گذشته امروز نیز مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی را به صورت زنده پوشش دادند.

پوشش زنده مراسم تشییع آیت‌الله رئیسی در المنار، المیادین، و العهد

شبکه «المیادین» و شبکه «المنار» لبنان و همچنین شبکه «العهد» عراق از دقایق اولیه مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی در بیرجند را به صورت زنده پوشش دادند.

بازتاب مراسم تشییع پیکر آیت‌الله رئیسی در رسانه‌های ترکیه

شبکه «اولوسال» و شبکه «سی‌ان‌ان تُرک» ترکیه به صورت زنده در حال پوشش مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی در بیرجند هستند.









پوشش زنده مراسم تشییع پیکر آیت‌الله رئیسی در رسانه فلسطینی

خبرگزاری فلسطینی شهاب هم مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی در بیرجند را به صورت زنده پوشش داد.

شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور اسلامی ایران روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در منطقه ورزقان دچار سانحه سقوط بالگرد شد و به شهادت رسید.

در این حادثه، آیت الله رئیسی در شب ولادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، به همراه حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت ریاست جمهوری و تعدادی از خدمه پرواز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیش از این مراسم تشییع با شکوه در تبریز، قم و تهران برگزار شده است.

امروز نیز پیکر در میان مردم استان خراسان جنوبی تشییع می‌شود. انتخاب این استان برای این است که شهید رئیسی نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری بود. بر اساس پیش بینی‌ها پیکر پس از مراسم به استان خراسان رضوی منتقل و بعد از نماز ظهر، مراسم تشییع از میدان ۱۵ خرداد مشهد به سمت حرم آغاز می‌شود.