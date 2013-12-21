اشتباه فاحش آموزش و پرورش در معرفی مناطق سنی نشین کشور/ خوزستان سراسر شیعه است

عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صفحه 159 کتاب جغرافیای سال سوم دبیرستان، نقشه ای وجود دارد که در آن مناطق سنی نشین و شیعه نشین ایران مشخص شده است. در این کتاب متاسفانه خوزستان را جزوه مناطق سنی نشین معرفی کرده اند.

وی افزود: این یک اشتباه فاحش به شمار می رود و از تدوین کنندگان کتاب غیر قابل پذیرش است که اینگونه اشتباهی مرتکب شده اند. خوزستان از معدود استانهای مرزی کشور است که همه جمعیت آن شیعه نشین هستند و اتفاقا این استان به دروازه ورود تشیع به ایران مشهور است.

تمیمی عنوان کرد: استقبال بی نظیر مردم خوزستان از ضریح ساخته شده برای امام حسین(ع) که سال گذشته اتفاق افتاد و شرکت باشکوه مردم این استان در مراسم های مختلفی مذهبی از جمله پیاده روی برای حضور در مراسم اربعین حسینی نشانه هایی است که باعث می شود هیچکس حتی لحظه ای در خصوص شیعه بودن مردم خوزستان شک و دودلی به خود راه ندهد حال چگونه ممکن است تدوین کنندگان کتاب جغرافیای سال سوم دبیرستان دست به این اشتباه فاحش بزنند.

کتاب جغرافیای سال سوم دبیرستان - مناطق شیعه نشین با رنگ سبز و مناطق سنی نشین با رنگ فسفری مشخص شده اند. خوزستان در این نقشه فسفری رنگ است.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بروز این اشتباه از دو حالت خارج نیست. این اشتباه یا عمدی است یا سهوی که در دو هر حالت قابل نکوهش است. اگر عمدی است که باید با مسببان آن به شدت برخورد شود تا اینگونه با عقاید مذهبی مردم یک استان بازی نکنند و اگر سهوی بود بازهم بروز آن دور از انتظار است و چگونه وزارت آموزش و پرورش اجازه می دهد چنین اشتباه دور از انتظاری در کتب درسی که تاثیر فراوانی برای قشر آینده سازی کشور دارد رخ دهد.

وی اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری در سفر به خوزستان می فرمایند که « ملت ایران برای تشیع، وامدار دو مجموعه انسانی اهواز و جبل عامل هستند» چگونه این جایگاه تاریخی خوزستان در کتاب درسی که قرار است ذهن آینده سازان را برای پذیرش واقعیت های تاریخی کشور آماده کند مورد غفلت قرار می گیرد.

تمیمی عنوان کرد: در این خصوص با معاون وزیر آموزش و پرورش گفتگو کرده و اعتراض تند مردم خوزستان در خصوص این بی توجهی را به وی متذکر شدم. در این خصوص به معاون وزیر اعلام کردم که مسببان این شیطنت باید در اسرع وقت معرفی شوند در غیر اینصورت وزیر آموزش و پرورش را برای ادای توضیحات بیشتر در این خصوص به مجلس شورای اسلامی می کشانیم.

وی تاکید کرد: باید کمیته ای برای بررسی سایر کتب درسی تشکیل شود زیرا با این اشتباهی که در این کتاب رخ داد نظارت بر تدوین کتب درسی در مقاطع تحصیلی مختلف زیر سئوال رفته است و باید سایر کتب نیز به دقت بررسی شوند.