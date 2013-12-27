به گزارش خبرنگار مهر،بعد از بیانات فرمانده کل قوا مبنی بر اینکه نیروی دریایی نیروی دریایی راهبردی است تحولات چشمگیری در برنامه‌ها رویکردها و اهداف این نیرو به وجود آمد در واقع از شاخصه‌های نیروی راهبردی این است که این نیرو از نیروی ساحلی فراتر رفته و توان حضور در آبهای آزاد را داشته باشد.

پس از سال 87 حضور ایران در آبهای آزاد به طوری بود که تا کنون 28 ناو گروه ایرانی موفق شدند به طور پیوسته با ماموریت حفظ امنیت خطوط مواصلاتی و ارسال پیام صلح و دوستی به کشورهای جهان در آبهای اقیانوس هند،دریای سرخ،دریایی مدیترانه،دریایی چین حضور پیدا کند این در حالی است که تاکنون فقط 30 کشور موفق به حضور در آبهای بین المللی شده‌اند.

نیروی دریایی راهبردی ارتش علاوه بر نجات کشتی‌های نفتکش، گازبر و تجاری کشور از دست دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی کشتی‌های زیادی را از کشورهای مختلف مثل آمریکا،پاکستان،لیبریا،سنگاپور را نیز از دست دزدان دریایی خارج کرد به طوری که امروزه ایران تسلط کاملی بر مدار 10 درجه آبهای آزاد یعنی منطقه واقع در تنگه هرمز-باب‌ المندب-مالاکا دارد که یک سوم تجارت دنیا در این منطقه صورت می‌گیرد .

انجام عملیات رعد و دستگیری دزدان دریایی،انجام حدود 135 عملیات موفق در درگیری با دزدان دریایی،حضور در تنگه باب المندب،بندر لازقیه،بندر ژیانگ چین،بندر جده عربستان،بندر جیبوتی،بندر سلاله، خلیج بنگال،سواحل کشور هند،سواحل شمالی سومالی،سواحل یمن...و تامین امنیت خطوط مواصلاتی از دیگز دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به علت حضور در آبهای آزاد است که در ادامه گزارش کاملی از حضور 28 ناوگروه ارتش در آبهای آزاد آمده است.

نیروی دریایی راهبردی چیست؟

نیروی دریایی كه بتواند ضمن حضور در سطح دریاها در عمق اقیانوس‌ها نیز به طور مستمر حضور و دریانوردی داشته باشد و مأموریت خود را به خوبی انجام دهد، یك نیروی دریایی راهبردی است.



در واقع نیروی دریایی راهبردی باید از نیروی ساحلی فراتر بوده و توان حضور در آب‌های آزاد و عمیق را داشته باشد.

یک نیروی دریایی راهبردی به طورمعمول و مشخص به همه نوع ازشناورها اعم از سطحی و زیر سطحی نیاز دارد که شامل ناوهای رزمی، ناوشکن، کشتی های لجستیکی اقیانوس پیما و انواع زیردریایی های تهاجمی و دوربرد است.

در بین این تجهیزات، زیردریایی به عنوان یک وسیله راهبردی و مهم نقش بسزایی در افزایش توان نیروی دریایی داشته و برگ برنده ای برای فصول مختلف نبرد خواهد بود که کشور عزیزمان نیز بعد از خرید تعداد محدودی زیردریایی سنگین، تسلط خود بر فناوری های گوناگون و توان بازسازی و بهینه سازی آنها را با اعزام زیرسطحی های خود به آبهای آزاد اثبات نمود.

اولین ناوگروه ایرانی انجام یک ماموریت صد در صد موفق ایرانی

ناوگروه اول شامل ناوشکن جمهوری اسلامی البرز و ناو جمهوری اسلامی بوشهر با طی مسافت 12هزار مایل دریایی و انجام رهگیری و رصد بیش از 700 نوع کشتی که 36 فروند آن کشتی های تجاری و نفتکش ایرانی بودند برای نخستین بار در نیروی دریایی، یک ماموریت صد در صد عملیاتی را در آب های بین المللی با موفقیت کامل اجرا کردند.

ناو گروه دوم و ادای احترام نظامی شناورهای خارجی به ناو شهید قندی

ناو گروه دوم، شامل ناوهای جمهوری اسلامی ایران شهید نقدی و ناو لجستیکی بندر عباس بودند. ناو نقدی به عنوان یک کشتی رزمی در آن هنگام حدوداً 60 ساله بود و به گفته یکی از مسئولان نداجا، در برخورد با کشتی های نظامی سایر کشورها که طبق قواعد، برخی از ویژگی های شناور دو طرف به یکدیگر اعلام می شود، شناورهای دیگر با دانستن سال ساخت این ناو به آن ادای احترام نظامی می کردند. این کشتی توسط متخصصان دریایی کشورمان بازسازی و بهینه سازی شده و به موشک های ضدکشتی دوربرد نور و توپ پیشرفته دریایی فجر27 و پرتابگرهای سه قلوی اژدر و بسیاری سامانه های پیشرفته الکترونیکی و ارتباطی مجهز شده است.

در مدت 64 روز ماموریت، 2 هزار و 279 یگان تجاری و نفتکش توسط این ناوگروه رهگیری شد و 21 فروند کشتی حفاظت گردید. 81 فروند ناو نظامی نیز از 21 کشور در این منطقه حضور داشتند. این ناوگروه در مسیری به طول بیش از 800 کیلومتر برای کشتی های تجاری و نفتکش ها اقدام به محافظت کرد و در نهایت دومین ناوگروه اعزامی ارتش پس از طی مسافت بیش از هزار مایل با موفقیت به میهن بازگشت.

ناوگروه سوم با ناو خارک بزرگترین کشتی لجستیکی خاورمیانه

ناو گروه سوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل ناو خارک، بزرگترین ناو خاورمیانه که یک کشتی لجستیکی است و همچنین ناوشکن سبلان بود. کاربری و تعمیرات و آماده نگهداشتن ناو خارک و نیز بازسازی ناوشکن سبلان که در حمله نظامی آمریکا در فروردین سال 1367 آسیب بسیار جدی دیده بود و حضور ده ها روزه این شناورهای بهینه سازی شده در منطقه، سند قطعی توانایی علمی و مهندسی متخصصان دریایی کشورمان بود.

چهارمین ناوگروه، شامل ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر با 256 خدمه بودند که در مدت 80 روز مأموریت در خلیج عدن به حفاظت از کشتی های عبوری پرداختند. از مجموع 4 ناوگروه اول اعزامی به خلیج عدن، 3 ناوگروه از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس و یکی از ناوگروه ها نیز از بوشهر به آن منطقه اعزام شدند.

پنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، متشکل از دو ناو لاوان و چیرو از منطقه یکم دریایی ارتش عازم شدند. هر چند هیچ یک از این دو ناو، رزمی نیستند، اما به تسلیحات مناسبی از جمله توپ های 20 میلیمتری با نواخت تیر بالا مجهز شده اند و در این سفر نیز موفق ظاهر شدند. این ناوگروه پس از 44 روز پیمایش دریایی، 33 فروند کشتی تجاری کشور را مورد حفاظت و پشتیبانی قرار داد.

ششمین مأموریت ، باز هم ناو رزمی نقدی و ناو پشتیبانی بندرعباس با یکدیگر همسفر آب های دوردست شدند که بنا بر گفته فرماندهان نیروی دریایی این ناوگروه موفق شد در تمام طول مدت دریانوردی به تمام وظایف از پیش تعیین شده خود را عملی کند.

هفتمین حضور در خلیج عدن و شکست دزدان دریایی

هفتمین مأموریت ناوگروه اعزامی نداجا به خلیج عدن، باعث شکل گیری دومین همکاری ناو عظیم جمهوری اسلامی خارک و ناوشکن سبلان به استعداد 410 نفر خدمه گردید. این ناوگروه پس از طی هزار و 900 مایل دریایی در مدت 93 روز علاوه بر تأمین امنیت کشتی های ایرانی در خلیج عدن، رهگیری یک هزار و 334 یگان شناور نظامی و غیرنظامی را به انجام رساند.

دالان امنیتى که نیروى دریایى ارتش جمهورى اسلامى ایران در منطقه مأموریتی جدید خود تشکیل داد، حد فاصل سواحل عمان ـ یمن، سواحل شمالى سومالى تا تنگه باب المندب و مدار 10 درجه است که محدوده ای به طول970 کیلومتر تا 1300 کیلومتر را در بر گرفته و ناوگروه های رزمى نیروى دریایى ارتش، تمام شناورهاى جمهورى اسلامى ایران و هر کشورى که براى گذر از این مسیر، از ایران تقاضاى کمک کند، را اسکورت می نمایند.

طول دوره مأموریتی این ناوگروه ها، متغیر بوده و به طور معمول بین 60 تا کمتر از 95 روز ادامه دارند. در این عملیات ها، شناورهای رزمی کشورمان با پشتیبانی هوایی بالگردها و نیروی های ویژه با قایق های دزدان دریایی که در طول این چند سال روز به روز به سلاح های پیشرفته تری مجهز می شدند، درگیر شده و بعضاً 22 قایق آنها در یک حمله شرکت می کردند که با وجود این موارد، با حضور یگان های نداجا، هیچ موفقیتی کسب ننمودند.

هشتمین ناوگروه و حمایت از 90 کشتی ایرانی

هشتمین مأموریت دوربرد دریایی نداجا که روز به طول انجامید، بار دیگر ناو پشتیبانی بندعباس با ناو رزمی نقدی در مجموع با بیش از 300 خدمه همراه شد. این همراهی از آب های شمال اقیانوس هند به خلیج عدن و دهانه ورودی دریای سرخ در تنگه باب المندب رسید. ناو نقدی با طی16 هزار مایل دریایی(نزدیک به سی هزار کیلومتر) 2 هزار و 780 کشتی تجاری و نظامی را شناسایی و رهگیری کرده و از 90 کشتی ایرانی نیز حمایت نمود.

ناوگروه نهم با 9 ماه سفر دریایی

نهمین ناوگروه نداجا، شامل ناو پشتیبانی خارک و ناو محافظ ناوشکن الوند بود این سفر نیز حدود 3 ماه به طول انجامید پس از موفقیت 9 ناوگروه نیروی دریای ارتش در راستای مبارزه با پدیده شوم دزدان دریایی و همچنین حفظ و حراست از خطوط كشتیرانی و تامین امنیت خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران است

ناو گروه دهم

این ناوگروه شامل شامل ناوهای لارک و چیرو بود برای برقراری امنیت خطوط مواصلاتی به منطقه آبهای آزاد حرکت کرد.

یازدهمین ناوگروه

ناوگروه یازدهم این ناوگروه شامل ناو شکن بایندر در 36 روز مأموریت با رهگیری 54 فروند شناور تجاری و 38 یگان نظامی و پروازی ایرانی را در این منطقه اسکورت کرده است.

این ناوشکن برای اجرای گشت های عملیاتی و تأمین امنیت ناوگان جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن، تنگه باب المندب و اقیانوس هند اعزام و در مدت مأموریت اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را در حراست از شناورهای نظامی و تجاری به نمایش گذاشت.

ناو گروه دوازدهم عبور از کانال سوئز و حضور ایران در دریایی مدیترانه بعد از 32 سال

این ناوگروه متشکل از دو ناو پشتیبانی و بالگرد بر خارک و ناوشکن الوند از اول بهمن ماه سال 90 سفر خود را از بندرعباس به سمت شمال اقیانوس هند آغاز کرده و پس از تامین امنیت کشتیهای تجاری و نفتکش ایران در خلیج عدن به سمت دریای سرخ حرکت کرد.

این ناوگروه در دریای سرخ در بندر جده عربستان پهلو گرفت و همه اعضای آن در عربستان به زیارت خانه خدا مشرف شدند.

سپس این ناوگروه به سمت کانال سوئز حرکت کرده و موفق به عبور از این کانال و حضور در دریای مدیترانه بعد از 32 سال شد.

ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی ارتش در دریای مدیترانه در بندر لاذقیه کشور سوریه پهلو گرفت و پس از مدتی توقف در این بندر به سمت ایران حرکت کرد.

لازم به ذکر است که این ناوگروه در مسیر حرکت خود به سمت دریای سرخ یک کشتی تجاری هنگ کنگی را از دست دزدان دریایی خلیج عدن نجات داد.

ناوگروه سیزدهم و نجات کشتی نفتکش 300 هزار تنی نجم

این ناوگروه شامل ناوهای 'تنب' و 'دلوار' است كه به مدت دو ماه با180 پرسنل پس از 44 روز ماموریت دریای در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

پیمودن3 هزار و 200 مایل دریایی نشان از توانمندی جوانان و آمادگی دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نفتکش هاست در آبهای آزاد است.

سیزدهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش مستقر در خلیج عدن طی عملیاتی موجب ناكامی دزدان دریایی و نجات تانكر ایرانی نجم شد.

تانكر نفتكش 300 هزار تنی نجم كه از جزیره خارك به سوی بندر عین السخناء در كشور مصر در حال حركت بود، مورد حمله یك فروند قایق دزدان دریایی قرارگرفت، كه با هوشیاری و اقدام به موقع ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ آسیبی نجات یافت.

ناوگروه چهار دهم با حضور زیردریایی یونس باعث شگفتی فرماندهان نظامی فرمنطقه‌ای

حضور زیردریایی جمهوری اسلامی یونس به همراه ناوگروه رزمی چهاردهم متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی نقدی و ناو لجستیک بندرعباس اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی را در حضور قدرتمندانه و حراست از منافع کشور در آبهای آزاد بیش از پیش نشان داد به طوری که ناخدا یکم باقری فرمانده این ناوگروه گفت:نیروی نظامی و فرامنطقه ای در برخورد با زیردریایی یونس به اشکال مختلف شگفت زدگی خود را نشان دادند.



فرمانده ناوگروه چهاردهم اعزامی به خلیج عدن با بیان اینکه اوگروه متشكل از 370 نفر طی بیش از دو ماه توانسته است 3هزار و 800 مایل دریایی اظهار داشت: ناوگروه چهاردهم با حضور در بنادر کشورهای مختلف نقش موثری را در برقراری ارتباط دوجانبه ایران با این کشورها و تقویت دیپلماسی ایفا کرد.

این ناوگروه پس از بندر سلاله به سمت دریایی سرخ عزیمت كرد. وی با بیان اینكه در تمام مسیر ناوگروه در سه بندر توقف داشت، افزود: با وجود آغاز وزش بادهای شدید اقیانوسی و طاقت‌فرسا شدن دریانوردی در نیمه دوم ماموریت، باز هم ناوگروه با همت و تلاش پرسنل موفق به انجام بهینه و مطلوب ماموریت و اهداف شد. فرمانده ناوگروه چهاردهم اعزامی نداجا با بیان اینكه سختی شرایط نتوانست خللی در عملیات‌های ناوگروه و به ویژه زیرسطحی یونس ایجاد كند،

رهگیری 199 فروند شناور سطحی و زیر سطحی، 660 ساعت آموزش عملیاتی نیز در طول مسر،پشتیبانی تجهیزاتی از كاركنان و اسكورت كشتی‌هایی همانند هوتن و آسا در خلیج عدن نیز از دیگر ماموریت‌های انجام شده استکه زیردریایی یونس در این ماموریت 303 ساعت قوس (حركت زیرآب) داشته است.

نجات کشتی عطارد پس از یک ساعت درگیری با دزدان دریایی توسط ناوگروه چهاردهم



كشتی ایرانی عطار در موقعیت 1/10 23 شمالی و 07/4 065 شرقی مورد تهاجم دزدان دریایی قرار گرفت و به محض فعال‌سازی سامانه اعلام دزدی دریایی توسط كشتی عطار، ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش بدون اتلاف وقت وارد عمل شده و در هشتمین مقابله خود با پدیده شوم تروریسم دریایی در سال 90، پس از 55 دقیقه تبادل آتش، دزدان دریایی متواری شدند و كشتی عطار در سلامت كامل به مسیر خود ادامه داد.

پانزدهمین ناوگروه

این ناوگروه از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند و ناو جمهوری اسلامی ایران بوشهر تشکیل شده بود و طی ماموریت خود توانست امنیت بسیاری از کشتی های تجاری و نفتکش ایران را در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند برقرار کند.

ناوگروه پانزدهم از روز 29 تیرماه سال 90 به خلیج عدن اعزام و در دریای عربی، تنگه باب المندب و دریای سرخ حضور یافت.



علاوه بر رهگیری 60 فروند یگان نظامی ناوگروه پانزدهم توانست در طول ماموریت خود 963 یگان غیرنظامی را رهگیری و 51 فروند شناور نظامی و شش فروند بالگرد را شناسایی کند.

حضور سه روزه در بندر جیبوتی و بازدید از آن یکی از برنامه های ناوگروه پانزدهم بود که برای رساندن پیام صلح و دوستی ملت ایران انجام شد.

پانزدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از 85 روز دریانوردی و طی بیش از هشت هزار کیلومتر دریایی از خلیج عدن به ایران بازگشت و در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

ناوگروه شانزدهم با ماموریت ناوشکن جماران نماد اقتدار دریایی

پس از آنکه 15 ناوگروه اعزامی ارتش، به منظور حفظ خطوط مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران و برقراری امنیت برای کشتی‌های تجاری ایرانی در برابر تهدیدات دزدان دریایی به خلیج عدن اعزام شدند، شانزدهمین ناوگروه با ۲۶۹ خدمه ، متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران و ناو جمهوری اسلامی ایران بندرعباس بوده و به ابزار ناوبری الکترونیکی مدرن ، موشکهای هدایت شونده دریا به دریا ، دریا به هوا اژدرافکن و امکانات جنگ الکترونیک مجهز بود.

شانزدهمین ناوگروه اطلاعاتی و عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، پس از طی اقیانوس هند، خلیج عدن ، ۹هزار و ۷۰۰ مایل دریایی معادل ۱۸هزار کیلومتر را طی کرد و ماموریت۷۰ روزه خود را در آبهای بین المللی با موفقیت به پایان رساند.

امیر دریادار سید محمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با اعلام نجات یک نفتکش ایرانی توسط این ناو گروه در حوالی تنگه باب المندب،گفت: این نفتکش ایرانی که از دریای سرخ به سمت خلیج عدن در حرکت بود، مورد حمله 15 فروند قایق تندرو دزدان دریایی قرارگرفت که با رشادت و هوشیاری ناوگروه رزمی و تیم محافظ نیروی دریایی توانست با ایمنی کامل از منطقه خطر عبور کند.



وی افزود: دریادلان نیروی دریایی ارتش توانستند با اجرای آتش به موقع و پر حجم، قایق دزدان دریایی را متواری کرده و نفتکش ایرانی را بدون هیچ آسیبی نجات دهند.



معاون عملیات نیروی دریایی ارتش همچنین از نجات یک کشتی تجاری در حوالی سواحل جنوب شرقی کشور هند خبر داد و تصریح کرد: کشتی تجاری مذکور نیز مورد حمله سه فروند قایق تندروی دزدان دریایی قرار گرفت که با هوشیاری تیم محافظ نیروی دریایی و اجرای به موقع آتش، قایق‌های دزدان دریایی متواری شدند و این کشتی توانست با ایمنی کامل به دریانوردی در مسیر خود ادامه دهد.

دریای سرخ دقیقا پشت خلیح عدن قرار دارد و ناوگروه شانزدهم، طبق برنامه ماموریتی با عبور از تنگه باب‌المندب وارد این دریا شد.با توجه به موقعیت این دریا که از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه و از تنگه باب‌المندب با خلیج عدن و اقیانوس هند در ارتباط است، این ماموریت یک آموزش جدی و مهم در عرصه دریانوردی و نیز اشراف اطلاعاتی برای کارکنان ناوشکن بومی جماران شد.

نخستین ماموریت ناوشکن جماران رهگیری و شناسایی و اسکورت نفتکش ها و کشتی های تجاری ایرانی و خارجی



ناخدا دوم آذر پیکان فرمانده ناوشکن جماران در مورد اولین ماموریت جماران گفت : نخستین ماموریت بین المللی این ناوشکن رهگیری و شناسایی و اسکرت نفتکش ها و کشتی های تجاری ایرانی و خارجی از حمله دزدان دریایی در خلیج عدن بود .



فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم گفت : حضور این نیرو در آبهای آزاد که فقط نیروهای نظامی ۳۰ کشور جهان حضور دارند ، نشان از اقتدار دریایی و توان دفاعی و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران است.



امیر دریادار دوم آزاد با اشاره به ماموریت ناوشکن جماران گفت : مقابله با طرح ایران هراسی آمریکا با کمک به کشتی ها و نفت کش های خارجی در مواجه با دزدان دریایی، با شکست روبرو شده است.

ناوشکن جماران بدست متخصصان کشور ساخته و در بهمن سال ۸۸ با حضور رهبر معظم انقلاب ، به نیروی دریایی ارتش ملحق شد.





امیر سرتیپ سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،پس از بازگشت ناوگروه شانزدهم گفت:بنا به دستور مقام معظم رهبری حدود ۳سال است که در عرصه آب‌های آزاد حضور داریم و پرچم کشورمان را در عرصه دریاها نشان داده‌ایم.



وی گفت: در این مدت تا کنون ۱۶ ناو و ناوگروه به شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و مدیترانه جهت تامین امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش ایرانی و دیگر کشورها فرستاده‌ایم.



وی با اشاره به این مطلب که تا به امروز نگذاشته این دست دزدان دریایی به ۱۳۰۰ کشتی تجاری و نفتکش در آب‌های آزاد برسد، افزود: تا کنون جهت حفظ امنیت این کشتی‌ها ۱۰۰مورد درگیری شدید بین دزدان دریایی و ناوهای جنگی ما رخ داده است.

اعضای ناوگروه هفدهم با پهلو گرفتن در بندر جده به زیارت خانه خدا مشرف شدند

هفدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از ابتدای بهمن ماه سال 90به آبهای آزاد اعزام شده و با در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای سرخ به حفاظت از منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد پرداخت.

هفدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن شهید نقدی و ناو بالگردبر خارک بودکه تمامی اعضای این ناوگروه با پهلو گرفتن در بندر جده به زیارت خانه خدا مشرف شدند.

این ناوگروه اطلاعاتی ، عملیاتی و آموزشی متشکل از ناو بالگردان خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران نقدی پس از 66 روز دریانوردی و پیمودن 12 هزار مایل دریایی در فروردین سال 91به کشور بازگشت.

هجدهمین ناوگروه و حرکت به سمت آینده نوین نیروی دریایی

این ناوگروه اطلاعاتی ، عملیاتی و آموزشی متشکل از ناو بالگردان خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران نقدی پس از 66 روز دریانوردی و پیمودن 12 هزار مایل دریایی به کشور بازگشت.

هجدهمین ناوگروه 686 نفر حضور داشتند که از اقیانوس هند، خلیج عدن، دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه عبور کردند که برای اولین بار حدود 153 دانشجوی دانشگاه علوم دریایی نیز در آن حضور داشتند که اقدام نشان از سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای آینده نیروی دریایی دارد.

تامین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی و پهلوگیری در بنادر سلاله عمان و جده عربستان با اعلام پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه از مهمترین ماموریت های هجدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم استقبال از این ناو گروه گفت:حضور در دریاهای آزاد و ساخت یگان های سطحی و زیرسطحی، توانمندی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به جهانیان اثبات کرد.

ناوگروه نوزدهم با اسکورت 21 فروند کشتی تجاری و مانیتورینگ 24 فروند کشتی غیر ایرانی/نجات کشتی آمریکایی توسط ایران

نوزدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز و ناو لجستیکی بوشهر از هفتم فروردین ماه امسال به منطقه شمال اقیانوس هند و خلیج عدن اعزام شد و پس از انجام ماموریتهای خود به وطن بازگشت.

اهداف و ماموریتهای این ناوگروه حفظ و حراست از منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد، به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی، ارائه توان نیروی دریایی راهبردی، تامین امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و ابلاغ پیام صلح ملت ایران به سایر کشورها بود که خوشبختانه ناوگروه نوزدهم توانست با موفقت ماموریتهای خود را انجام دهد.

فرمانده ناوگروه نوزدهم نیروی دریایی پس از بازگشت این ناوگروه به برخی اقدامات این ناوگروه اشاره کرد و افزود: رهگیری 275 فروند واحد دریایی، برقراری ارتباط با 270 فروند کشتی تجاری، اسکورت 21 فروند کشتی تجاری و مانیتورینگ 24 فروند کشتی غیر ایرانی به مناطق ایمن از جمله اقدامات مهم ناوگروه نوزدهم بود.

در دوران ماموریت ناوگروه نوزدهم، یک کشتی تجاری ربوده شده توسط دزدان‌دریایی در فاصله سه هزار کیلومتری از مرزهای آبی ایران و یک کشتی چینی نیز با موفقیت و به سلامت از دست دزدان دریایی آزاد شدند و ناوگروه نوزدهم در این عرصه موفق عمل کرد

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یک فروند کشتی تجاری با ملیت آمریکایی به نام MAERSK TEXAS در محدوده دریایی عمان مورد حمله چندین فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت که به دنبال درخواست کمک کشتی آمریکایی، ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام ماموریت و گشتزنی بود این کشتی را از دست دزدان دریایی نجات داد.

بیستمین ناوگروه اسکورت بیش از 1500 کشتی نفت کش و تجاری، و نجات بیش از 130 مورد حملات دزدان دریایی را با درگیری مسلحانه

این ناوگروه متشکل از ناو پشتیبانی‌کننده ایران بندرعباس و ناو جنگی الوند در تیرماه سال 91 به آبهای آزاد اعزام شد. ماموریت این ناوگروه نیز مانند سایر ناوگروه‌های قبل تامین امنیت کشتی‌های تجاری، مقابله با دزدان دریایی، اسکرت کشتی های تجاری جمهوری اسلامی ایران، و... بود.

ناوگروه بیستم در طول مدت 70 روز دریانوردی یک فروند کشتی تجاری سنگاپوری در حال خروج از تنگه باب المندب با اعلام اینکه مورد تهاجم دوازده فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفته است از دست دزدان دریایی کمک کرد.

ناوگروه نیروی دریایی ارتش اعزامی به آبهای آزاد پس از دریافت این پیام به سرعت به سمت موقعیت کشتی سنگاپور رفت و با درگیری مسلحانه و شدید با دزدان دریایی مانع ربایش این کشتی تجاری شدند و باعث متواری شدن دزدان دریایی شدند.

نیروی دریایی ارتش با حضور مقتدرانه در آب های آزاد و خلیج عدن برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به اقتصاد کشور، توانسته است با اعزام بیست ناوگروه خود ضمن اسکورت بیش از 1500 کشتی نفت کش و تجاری، بیش از 130 مورد حملات دزدان دریایی را با درگیری مسلحانه و مستقیم با موفقیت پشت سر گذارد. به طوری که در اوایل سال 91 در دو مورد پس از عملیات های تاکتیکی رعد یک و دو دزدان دریایی را با موفقیت دستگیر کردند.

ناوگروه بیست و یکم

ناوگروه بیست و یکم متشکل از دو ناو الوند و بندرعباس، در شهریور سال 91 پس از طی کردن مسافت ۹ هزار و ۶۰۰ مایل دریایی در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش پهلوگرفت.

گذر دادن تمام کشتی های تجاری از منطقه نا امن ۱۰ درجه شمالی و صدور فرهنگ ایرانی اسلامی به بنادرمنطقه همواره از دستور کار جدید ناوگروه های اعزامی نیروی دریایی کشور قرار در این ماموریت بود.

بیست و دومین

این ناوگروه متشکل از ناو بالگردبر خارک و ناوشکن شهید دریابان نقدی در 12شهریور سال 91با هدف اعلام پیام صلح و دوستی برای کشورهای همسایه و برقراری امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی در مقابل پدیده شوم تروریسم دریایی در بندر پرتره سودان پهلو گرفت.

پیش از این برد تامین امنیت تا تنگه باب المندب بود که این ناو گروه برای نخستین بار از این منطقه عبور کرد و تا دریای سرخ و بندر سودان پیش رفت.

ناو گروه بیست و سوم و ابراز خوشحالی فرمانده ارشد نیروی دریایی سودان

ناوگروه بیست و سوم نداجا متشکل از ناوشکن جماران و ناو بالگردبر بوشهر پس از عبور از تنگه استراتژیک باب المندب و انجام ماموریت موفقیت آمیز خود در دریای سرخ در بندر سودان پهلو گرفت و فرماندهان این ناوگروه پس از استقبال رسمی مقامات سودان با فرماندهان ارشد نیروی دریایی این کشور دیدار کردند.

عبدالله المطری فرمانده ارشد نیروی دریایی سودان با ابراز خوشحالی از حضور ناوگروه ایرانی در کشورشان خواهان ادامه و گسترش روابط دوستانه نظامی بین دو کشور شد و گفت: در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به وجه مشترک دینی و اجتماعی دو کشور، برقراری امنیت دریایی را یکی از اولویت‌های ایجاد روابط دانست و پیروزی و موفقیت را برای نیروهای دریایی دو کشور و همچنین سرافرازی دین مبین اسلام خواستار شد.

ناو گروه بیست و چهارم دریا نوردی اقیانوس هند،دریایی چین و عبور از خط استوا

این ناوگروه متشکل از 700 نفر پرسنل و ناو بالگردبر خارک و ناوشکن سبلان اطلاعاتی عملیاتی و آموزشی بود که پس از 75 روز دریانوردی به کشور بازگشت .

این ناوگروه 25 هزار کیلومتر دریایی را پیمود و پرچم جمهوری اسلامی ایران را برفراز آبهای نیکره جنوبی زمین به اهتزاز در آورد. که در این مأموریت 800 نفر نیرو و دانشجویان علوم دریایی دانشگاه امام خمینی (ره) برای نخستین بار در اقیانوس آرام دریانوردی کردند و از تنگه مالاگا و جنوب خط استوا هم گذشتند.

این ناوگروه از اوایل بهمن سال 1391 ماموریت خود را آغاز و با دریانوردی از اقیانوس هند ، خلیج بنگال ، تنگه مالاکا ، دریای چین و توقف در بندر ژان ژیانگ چین در مسیر برگشت پس از عبور از خط استوا در بندر کلمبو سریلانکا پهلوگیری کرده است.

ناوگروه بیست و پنجم

این ناوگروه شامل ناولجستیک لارک و ناوشکن البرز در 60 روز ماموریت خود ، با اقتدار با پدیده شوم دزدی دریایی مقابله کرد و حتی ناوشکن جمهوری اسلامی ایران ،البرز، یک کشتی از کشور لیبریایی را از هجوم دزدان دریایی نجات داد.



این ناوگروه با273 نیرو و طی هزاران مایل دریایی پرچم جمهوری اسلامی ایران را در آبهای آزاد به اهتزاز در آورد.

بیست و ششمین ناگروه نیروی دریایی ارتش



بیست و ششمین ناگروه نیروی دریایی ارتش نیز شامل ناو لجستیک بندرعباس و ناوشکن الوند دیروز منطقه یکم نیروی دریایی در بندرعباس را به مقصد شمال اقیانوس هند ، خلیج عدن ،تنگه باب المندب و دریای سرخ ترک کرد.

فرمانده نیروی دریایی پس از بازگشت این ناو گروه گفت: پس از حضور مرتب ناوگروههای ایرانی در آبهای ازاد تعداد دزدان دریایی کمتر شده است ولی ناوگروه‌های ارتش تاکنون در مقابله با دزدان دریایی 1600 فروند کشتی تجاری و نفتکش را اسکورت کرده و 131 مورد هم درگیری موفق داشتیم.



این ناوگروه در مدت ماموریت خود در خلیج عدن، دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و شمال اقیانوس هند، در راستای تامین امنیت شناورهای تجاری و نفتکش کشورمان فعالیت کرده و از بنادر جیبوتی و سلاله عمان نیز بازدید کرد.

ناو گروه بیست و هفتم تغییر در ترکیب ناو گروه در طول مدت ماموریت

شامل ناوبالگردبر خارک و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سبلان، روز پنجشنبه 31 مرداد ماه سال 92 به منظور انجام ماموریت گشت زنی و تامین خطوط مواصلاتی کشورمان در آبهای آزاد و بین‌المللی به خلیج عدن و دریای سرخ اعزام شد که درهنگام ماموریت به علت تعریف ماموریت جدید برای ناو بالگردبر خارک این ناو جای خود را در ناو گروه بیست هفتم به ناوبالگردبر خارک داد.

این ناوگروه در این ماموریت توانست طی دو مرحله، با حمله دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری ایران در خلیج عدن مقابله کرده و اقدامات آنها را ناکام بگذارد.

درگیری با دزدان دریای کشتی گاز بر

دریادلان ناوگروه بیست و هفتم این نیرو موفق شدند پس از ساعتها درگیری با دزدان دریایی، کشتی گازبر ایرانی به نام بوتانون(BOOTANON) را از چنگ آنان نجات دهند.

کشتی گاز بر ایرانی بوتانون حامل گاز در حال عبور از تنگه باب المندب بود که در ورودی این تنگه مورد هجوم هشت فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت و با حضور به موقع و سریع ناو گروه بیست وهفتم نیروی دریایی با رعایت تمام شرایط ایمنی با توجه به خطراتی که محموله را تهدید می کرد کشتی ایرانی ازاین مهلکه جان سالم به در برد.

علی‌رغم حملات متعدد و پرحجم دزدان دریایی و استفاده آنان از انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین، تیم عملیات ویژه و ناوگروه نیروی دریایی با اعمال آتش سنگین عرصه را بر دزدان دریایی تنگ کرد و موجب متواری شدن آنان شد.

دریادار جره معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه کشتی گازبر ایرانی بدون هیچ آسیبی مسیر حرکتی خود را تحت اسکورت ناوگروه نیروی دریایی به سمت مقصد ادامه داد، تصریح کرد: این ناوگروه از بیست و هشتم مرداد ماه سال جاری به ماموریت اعزام شده و در طول انجام ماموریت توانسته است ضمن اسکورت بیش از 20 کشتی تجاری و نفتکش تعداد 62 یگان نظامی شناور و پروازی را رصد کند.

تجهیز دزدان دریای به تسلیحات جدید و واکنش فرمانده نیروی دریایی

فرمانده نیروی دریایی ارتش در واکنش به تجهیز دزدان دریایی به تجهیزات جدید گفت:افزود: چند روز گذشته کشتی گازبَر ایران نیز مورد هجوم دزدان دریایی قرار گرفت که آن کشتی نیز توسط ناوگروه دریایی از دست دزدان دریایی نجات پیدا کرد؛ همه این موارد در ورودی تنگه باب‌المندب رخ داد.

سیاری در ادامه گفت: ما ظرف 9 ماه گذشته موردی نداشتیم چرا که کنترل بیشتری به عمل آوردیم و توانستیم قاطعانه با دزدان دریایی برخورد کنیم اما دوباره این دزدان با انگیزه‌ها و تسلیحات جدید مانند قایق‌های تندرو در صحنه حاضر شدند که برخی کشورها به عمد این تجهیزات را در اختیار آنها قرار می‌دهند چون دزدان دریایی نه توان مالی نه رابطه خرید چنین تجهیزاتی را ندارند ولی الحمدالله ما توانستیم تا امروز خطوط مواصلاتی خود را حفظ کنیم و کشتی‌های خود را نجات داده و اجازه ندهیم که آنها تعرضی به کشتی‌های ما داشته باشند، ناوهای نیروی دریایی ارتش در این زمینه مستقل عمل کرده است.

ناو گروه بیست و هشتم

ناوگروه بیست و هشتم این نیرو متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز، ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس، زیردریایی یونس و یک فروند بالگرد 212 در ادامه اجرای ماموریت خود در خاور دور بعد از بندر بمبئی صبح امروز در بندر کلمبو کشور سریلانکا پهلو گرفت.

وی با بیان اینکه شرق اقیانوس هند برای ما حائز اهمیت است، افزود: بندر کلمبو یکی از بنادر مهم در مسیر ترانزیت دریایی به سمت خاور دور و کشورهای شرق آسیا بوده و کشور سریلانکا یکی از کشورهای عضو حوزه اقیانوس هند محسوب می شود.

نیروی دریایی با اعزام زیردریایی های خود به اقصی نقاط آبهای آزاد و تسلط بر فناوریهای پیچیده این یگان های شناور توانسته است صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان بکشد کما اینکه امروز حضور زیردریایی یونس در آبهای شرق اقیانوس هند نماد اقتدار دریایی ارتش ایران است.

دریادار جره معاون عملیات نیروی دریایی ارتش اظهارداشت: ناوگروه بیست و هشتم با پیمودن بیش از 2200 مایل دریایی، تاکنون توانسته است ضمن اسکورت 12 فروند کشتی تجاری، 64 فروند یگان نظامی شناور و پروازی فرامنطقه ای را شناسایی و رهگیری کند.

ناوگروه بیست و هشتم نیروی دریایی ارتش در طول مسیر، ضمن اعلام آمادگی برای پاسخ به درخواست کمک یک فروند کشتی تجاری پاکستانی، یک کشتی لیبریایی را که عازم بندر فوجیره امارات بود را از چنگ دزدان دریایی نجات داده بود و مدت حضور در هندوستان مورد استقبال ژنرال شکهار سینها فرمانده نیروی دریایی غرب هند قرار گرفت.

ناوگروه بیست و هشتم از جمله سنگین ترین ناوگروه هایی بوده است که تاکنون به دریاهای آزاد اعزام شده گفت: زیردریایی یونس که این ناوگروه را همراهی می کند، در نیمه اول سال 1390 نیز با 66 روز دریانوردی در اولین مأموریت خود توانست در دریای سرخ حضور یابد.

وی حضور واحدهای زیر سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نشان از افزایش توانمندی کشور در کاربری نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی و تأمین و حفاظت از منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دریا دانست و افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بنا بر تدبیر فرماندهی معظم کل قوا، امروز تبدیل به یک نیروی راهبردی شده است، با استفاده از تمام توان خود در سطح، هوا و زیر سطح بیشترین نقش را در تامین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی کشور در آبهای آزاد و بین المللی دارد؛ جایی که بیشترین تبادل تجاری دنیا در آنجا انجام می‌شود.

اهمیت مدار 10 درجه و دریایی عمان از نگاه دریادار سیاری 5 حوزه فعالیت نیروی دریایی

امیر سیاری در مورد اهمیت دریایی ازاد و مدار 10 درجه گفت:مدار 10 درجه آبهای آزاد در واقع در تنگه هرمز-باب‌ المندب-مالاکا نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارد به‌طوری که یک سوم تجارت دنیا در این منطقه صورت می‌گیرد.



وی با تاکید بر این‌که کشورمان با دریای عمان به 20 درصد اقیانوس‌های دنیا مشرف است، تصریح کرد:‌ جدود 2.4 میلیارد نفر از جمعیت جهان در حاشیه این 20 درصد قرار دارند و توجه به این کشورها به عنوان یکی از فرصت‌های استثنایی می‌تواند پایه توسعه دریا محور قرار گیرد همچنین وی از حرکت اولین ناوگروه کشور به یکی از اقیانوس های آرام یا اطلس را در آینده ای نزدیک خبر داد.

دریادار سیاری با تاکید بر اینکه نیروی دریایی راهبردی قادر است 5 دسته نقش کلیدی در منطقه ایفا کند، افزود: حوزه بشردوستانه، نظامی، پلیسی، امدادی و سیاسی 5 حوزه‌ای است که می‌توانیم بهترین عملکرد را درآنها داشته باشیم.

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گزارش: پیام خلیلی