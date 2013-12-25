گسترش حاشیه نشینی عامل افزایش آسیب های اجتماعی/سبک زندگی غیردینی تضعیف کننده بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر امینی صبح چهارشنبه در پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته بدون هیچگونه پشتوانه ای روستاها به دهستان و دهستان ها به شهر تبدیل شده اند و چون در کنار این توسعه فرهنگ شهرنشینی در بین مردم نیز گسترش پیدا نکرده است، آسیب های پنهان و اجتماعی پس از مدتی خود را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی می توانند متاثر از عوامل فردی، اجتماعی و یا خانوادگی باشند، افزود: در رشد این آسیب ها، آشفتگی کانون خانواده، طرد اجتماعی افراد، نوع شغل، بیکاری و عدم اشتغال، فقر و مشکلات معیشیتی، محیط، فقر فرهنگی، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و عدم توجه به آموزه های دینی تاثیر بسیاری دارند.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه کنترل و پیشگیری آسیب های پنهان مشروط به شناخت کامل از این آسیب ها است، ادامه داد: تا شناخت کافی از آسیب های اجتماعی وجود نداشته باشد، نمی توان راهکاری برای مقابله با آن ارائه داد.

امینی یادآر شد: در برخورد با آسیب های اجتماعی شناخت علت و معلول حائز اهمیت است و اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش های مستمر و مداوم، روشنگری پایدار و برجسته تر کردن نقش خانواده ها در دستگاه هایی که وظیفه تعلیم و تربیت را به عهده دارند، می تواند در کنترل آسیب های اجتماعی بسیار موثر باشد.

وی بیان کرد: بیکاری، اعتیاد، عدم انگیزه کافی برای کار موثر، کاهلی و سستی، تخلفات رانندگی، قاچاق، گسترش بی رویه استفاده از ماهواره که منجر به تاثیرپذیری افراد جامعه از آن می شود و مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و حاشیه نشینی که به علت عادت ها و رفتارهای نامتناسب با عرف جامعه باعث بروز مشکلاتی می شود را می توان از آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

سبک زندگی غیردینی تضعیف کننده بنیان خانواده است

معاون فرهنگی دانشگاه کردستان نیز در ادامه این همایش گفت: از نگاه سبک زندگی دینی نهاد خانواده مقدس ترین نهاد اجتماعی است و سبک زندگی غیر دینی تنها به دنبال تضعیف بنیان خانواده ها است.

حجت الاسلام محمود صفی زاده با بیان اینکه خانواده در اسلام اصلی ترین عامل تکمیل شخصیت انسان ها است، افزود: اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی، اعتقادی، آداب و رسوم مختلف کانون خانواده است.

وی با اشاره به اینکه خانواده در تعیین شیوه و سبک زندگی انسان نقش بسیار موثری دارد، اظهار داشت: زنان نیز به خاطر نقش محوری که در تربیت انسان ها دارند می توانند مهمترین نقش را در ترویج سبک زندگی داشته باشند.

معاون فرهنگی دانشگاه کردستان با بیان اینکه سبک زندگی غیر دینی تنها به دنبال تضعیف بنیان خانواده ها است، ادامه داد: در سبک زندگی غیر دینی و غربی تنها به دنبال رفاه و آسایش هستند در صورتی که اگر همراه با این عوامل آرامش نباشد، بنیان خانواده ها سست می شوند که در سبک زندگی اسلامی بر این نکته توجه ویژه دارد.

حجت الاسلام صفی زاده یادآور شد: کشورهای غربی همواره سعی دارند سبک زندگی خود را بر زندگی دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی تحمیل کنند و متاسفانه تا حدودی توانسته اند این کار را انجام داده و زندگی خانواده هایی را بر اساس سبک زندگی غیر دینی تغییر دهند.

وی بیان کرد: امیدواریم با برگزاری چنین همایش هایی زوایای پنهان آسیب های اجتماعی که از دید خانواده ها پنهان مانده اند به مردم نشان داده شود تا سبک زندگی دینی بر خانواده ها حاکم شود.

گفتنی است پس از اعلام فراخوان برگزاری پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان در سراسر کشور در مجموع 193 مقاله در دبیرخانه این همایش وصول شد که پس از بررسی آثار ارائه شده توسط کمیته علمی همایش، 50 درصد مقالات پذیرش شدند که 19 مقاله آن به صورت سخنرانی و 73 مقاله نیز به صورت پوستر در طول برگزاری همایش ارائه می شود.

این همایش با مشارکت جهاد دانشگاهی، دانشگاه کردستان، جمعیت هلال احمر، بهزیستی، دادگستری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، استانداری، آموزش و پرورش، شهرداری سنندج، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کردستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد و انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سنندج برگزار شد.