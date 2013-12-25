به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای.تودی، مخاطبان سایت گود ریدرز که یک سایت اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن تجربه های کتابخوانی است، بهترین کتاب های سال را با رای آنلاین خود انتخاب کردند. این سایت که بیش از 20 میلیون مخاطب دارد، در 15 بخش بهترین آثار منتخب به رای خوانندگان خود را انتخاب کرد.

در بخش داستانی «و کوه ها طنین انداختند» نوشته خالد حسینی به عنوان بهترین کتاب سال برگزیده شد. دومین کتاب این بخش نوشته جودی پیکولت با عنوان «قصه گو» بود و جایگاه سوم در اختیار «من پیش از تو» نوشته جوجو مویس قرار گرفت.

در بخش کتاب معمایی و اسرارآمیز، کتاب «دوزخ» دن براون در جایگاه نخست نشست. در این بخش کتاب رولینگ با عنوان «آوای کوکو» دوم شد و کتاب «سرزمین شادی» استفن کینگ به عنوان کتاب سوم انتخاب شد.

در بخش بهترین کتاب داستان تاریخی کیت آتکینسون با کتاب «زندگی پس از زندگی» در جایگاه اول نشست و مکان دوم به «پرنسس سفید» نوشته فیلیپا گریگی تعلق گرفت و «Z: رمانی نوشته زلدا فیتزجرالد» نوشته ترز آن فلاور سوم شد.

در بخش کتاب فانتزی نیل گیمن با جدیدترین کتابش «اقیانوس در خط آخر» در مکان اول قرار گرفت و مکان دوم را رابرت جوردن با کتاب «یادی از نور» در اختیار گرفت و «گولم و جنی» نوشته هلن ویکر سوم شد.

در بخش داستانی علمی تخیلی مارگارت آتوود با جدیدترین کتابش «آدم دیوانه» اول شد. «گرد و غبار» نوشته هیو هووی کتاب دوم شد و جایگاه سوم به اروسون اسکات کارد برای «موضوع زمین» رسید.

در بخش رمان ترسناک استفن کینگ با «دکتر اسلیپ» که ادامه ای بر «درخشش» است در مکان اول ایستاد . مکان دوم به جو هیل (پسر استفن کینگ) با کتابی با عنوان «NOS4A2» تعلق گرفت و «تپه سرخ» نوشته جیمی مک گرگور کتاب سوم شناخته شد.

در بخش زندگینامه و خاطره کتاب ملاله یوسف زای با عنوان «من ملاله هستم» به عنوان کتاب اول انتخاب شد. کتاب دوم را «شادی، شادی، شادی» نوشته فیل رابرتسون به خود اختصاص داد و عنوان کتاب سوم به «قوی ترین آزادیخواهان جهان» نوشته جاش هانگارن رسید.

در بخش بهترین کتاب تاریخی نیز «جیم جنسون» نوشته برایان جی جونز اول شد، «داستان زنانی که به پیروزی جنگ جهان دوم کمک کردند» نوشته دنیس کرنان در مکان دوم قرار گرفت و مکان سوم به «عمارت های خالی» نوشته بیل دیمن تعلق گرفت.