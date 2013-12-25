انتصاب اعضای شورای راهبردی شبکه دو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی کنی، سوسن کشاورز، شکوه نوابی نژاد، محمود فرشیدی، اصغر احمدی و محسن مومنی با حکم علی دارابی معاون سیما به عنوان اعضاء شورای راهبردی شبکه دو سیما معرفی شدند.

در حکم علی دارابی به اعضاء این شورا بررسی و انتخاب اولویت های با توجه به لزوم سوگیری محتوایی در سریال ها و تله فیلم ها بر اساس ماموریت های شبکه زندگی تاکید شد. همچنین ارائه راهکارهای رسانه ای به منظور تحکیم و تقویت نهاد خانواده در جامعه و تلاش برای ارائه راه های پرداخت مستقیم و غیر مستقیم به پارادایم سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی در دستور کار این شورا قرار گرفت.

در بخشی دیگری از این حکم بر ارائه راهکارهای برنامه سازی در پرداختن به موضوعات اسلام، تشیع، ایران، ولایت فقیه، دفاع مقدس، تاریخ تمدن، غرور ملی و دینی، طبیعت، محیط زیست، قانون، نظم وانضباط، امید به آینده و شعار سال تاکید شده و اعضاء موظف شدند تا بازتعریفی از موسیقی کودک در شبکه دو سیما ارائه کنند.

معرفی روش های موثر در تبلیغ و ترویج رشد جمعیت و تحقق سیاست های جدید جمعیتی ، ارائه محورها و پیشنهادهای برنامه سازی برای مخاطبان 12 تا 18 سال از دیگر موکدات این حکم است.