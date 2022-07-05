سرپرست گروه اجتماعی شبکه دو منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، حامد بامروت‌نژاد مدیر شبکه دو سیما طی احکامی سید مجتبی موسوی بیوکی را به سمت سرپرست گروه اجتماعی، علیرضا گلباز خانیان مدیر پیشین گروه اجتماعی را به عنوان عضو شورای راهبردی- مشورتی شبکه دو و مسعود ملکی را به عنوان مشاور مدیر شبکه منصوب کرد.

در بخشی از حکم سید مجتبی موسوی بیوکی به عنوان سرپرست جدید گروه اجتماعی شبکه دو آمده است: «رویکرد این شبکه در حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به مثابه شبکه عمومی با عنوان شبکه خانواده‌محور، کارآمدی گروه‌های تخصصی برنامه‌ساز را اقتضا می‌کند. تولید برنامه‌هایی فاخر با محوریت موضوعات الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، سبک زندگی، الگوی مصرف، جمعیت، رفتارهای اجتماعی، اخلاقیات، هویت و چالش‌هایش، آسیب‌های اجتماعی، تنوع قومی و سیاست وحدت در کثرت از هم انتظارات اینجانب است.»

در حکم مسعود ملکی به عنوان «مشاور مدیر شبکه» نیز بر سعه صدر، حسن تدبیر و تلاش وافر در افزایش سرعت، کارایی و اثربخشی اقدامات در جهت تحقق اهداف رسانه، تاکید شده است.

در حکم جدید علیرضا گلباز خانیان به عنوان عضو شورای راهبردی-مشورتی شبکه دو سیما نیز بر ارائه راهکارهایی برای انجام هر چه بهتر ماموریت اصلی شبکه در حوزه خانواده تاکید شده و بررسی و ارزیابی مستمر وضعیت کیفی و ارائه راهکار برای بهبود برنامه‌های شبکه، ارائه پیشنهادهای عملیاتی با ایده‌های نو و خلاقانه در موضوعات خاص برنامه‌سازی، بررسی راهکارهای لازم برای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی نهادهای مختلف در حوزه خانواده به منظور مهندسی فرهنگی فعالیت‌ها، ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کاهش آسیب‌های محیط زیست با توجه به محوریت شبکه دو در این حوزه، بررسی راهکارهای مدیریت پیام برنامه‌ها با استفاده از قالب‌های مختلف برنامه‌سازی و با استفاده از ابزارهای همچون تامین برنامه‌های لازم و تدوین کنداکتور اثربخش، بررسی و پیشنهاد راه‌های ارتقا جذابیت برنامه‌ها از دید مخاطبان، بررسی و ارائه راهکارهایی در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن، کمک به تقویت پشتوانه کارشناسی شبکه در حوزه زن و خانواده، آینده‌نگری و پیشنهاد مسیر آتی شبکه را به عنوان اهم وظایف ایشان برشمرده است.