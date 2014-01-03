به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه نماز جمعه این هفته بندردیر ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: کیفرهای دنیوی گناهان علاوه بر مجازات اخروی در این دنیا اعمال زشت، کیفر و مجازات آن به انسان خواهد رسید.

وی اضافه کرد: یکی از این کیفرها زندگی سخت است که هرچه تلاش می کند با دربسته روبرو می شود و مشکل او حل نخواهد شد و این نتیجه پشت به خدا و فراموشی است.

امام جمعه بندر دیر اختلاف افکنی بین وحدت شیعه و سنی را خواسته دشمن خواند و گفت: خدشه به وحدت شیعه و سنی و خراب کردن شیعه، خلاف شرع و فراهم کردن زمینه برای مباح کردن خون شیعیان توسط مخالفان و دشمنان اسلام است.

وی در رابطه با 19دی قیام مردم قم ودفاع از مرجعیت وحضرت امام(ره) گفت: 19دی ماه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و باعث ایجاد زمینه ای برای انقلاب اسلامی بود.

حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: اگر 19دی نبود خبری از انقلاب هم نبود و این روز بصیرت، موقع شناسی، دشمن شناسی و مجاهدت مردم به چشم می خورد و همواره چراغی فروزان است که باید درس بگیریم.

تقدیر از اعلام موضع رئیس‌جمهور در قبال 9دی

وی موضع ریاست جمهوری در قبال 9دی را ستود و افزود: موردی که کمتر به آن پرداخته شد موضع ریاست جمهوری در رابطه با حماسه مردم ولایت مدار در 9دی سال 88بود که انتظارداشتیم و این موضع بیان شد.

امام جمعه بندر دیر گفت: ریاست جمهوری دراین موضع گیری به صراحت از دخالت بیگانگان در فتنه و اهانت به باورهای دینی مردم اشاره داشتند و رای به رییس جمهوری ربطی به فتنه گران ندارد.

وی از دست اندرکاران ماه محرم وصفر، بانیان،هیئت امنا، مساجد، تکایا، روحانیت، وعاظ و مرثیه سرایان تقدیرکرد و بیان داشت: محبت به اهل بیت(ع) سرمایه بزرگی در اختیارما می باشد که باید قدردان آن باشیم.

حجت‌الاسلام حسینی گفت: اما محبت به اهل بیت(ع) به تنهایی کفایت ندارد و بلکه باید معرفت و اطاعت همراه آن باشد تا کارسازشود.

وی ادامه داد: دستورات خدا، حجاب و امربه معروف ونهی از منکر باید سرلوحه زندگی خود داشته باشیم ویک عزادارحسینی باید علاوه برعزاداری دستورات خدا بکارببرد ودر رعایت حقوق برادران دینی واجرای امربه معروف ونهی از منکر پیشقدم باشد.

آمریکا اگر تحت فشار کنگره است ما هم مجلس شورای اسلامی را داریم

حجت الاسلام حسینی ضمن تقدیر از طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش غنی سازی یادآور شد: آمریکا اگر تحت فشار کنگره است ما هم مجلس شورای اسلامی داریم و دولت را الزام می‌کند که غنی‌سازی را به 60 درصد برساند که در راستای فشار به آمریکا و همفکران آنان طرح خوب و قابل تقدیر است.

وی با تقدیر از حضور استاندار بوشهر به شهرستان دیرگفت: در بازدید استانداربوشهر از این شهرستان، بیمارستان و بزرگراه ساحلی مورد بازدید قرارگرفت و ایشان اهتمام خاصی به تکمیل بیمارستان دیرداشتند.

امام جمعه بندر دیر افزود: زیبنده نظام اسلامی نیست که از سال 68 کلنگ بیمارستان دیر به زمین زده تکمیل نشود و بیمارستان جدید مجددا اجرایی شود و سرنوشت آن همچون بیمارستان قبلی شود.

وی در رابطه با رخدادهای جهان اسلام،سالروز هجرت رسول اکرم از مکه به مدینه، کشف حجاب اسلامی توسط رضاخان، قدردانی از برنامه های 9دی سال 92در شهرستان و برنامه های عزاداری مردم در ماه محرم وصفر نکاتی بیان کرد.