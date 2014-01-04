تقسیم پاداش در بین کارکنان شهرداری گرگان بدون مجوز شورای شهر

نبی هزار جریبی در گفتگو به خبرنگار مهر افزود: ارائه پاداش به کارمندان بلا مانع است اما هرگونه هزینه مالی از سوی شهردار باید با تایید شورای اسلامی شهر گرگان انجام گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه سرپرست شهرداری گرگان در بسیاری موارد اعضای شورای اسلامی شهر گرگان را دور زده است .

هزارجریبی تصریح کرد: سرپرست شهرداری گرگان، در خصوص درج آگهی تبلیغات شهری در نشریات نیز بدون هماهنگی با اعضای شورا اقدام کرده که این نوع عملکرد نیز جز تخلفات اداری محسوب می شود.

وی در توضیح حذف ابراهیم کریمی از سمت سرپرست شهرداری گرگان و انتخاب محمدرضا اسفندیاری به عنوان سرپرست اذعان داشت: ایشان افرادی را بدون مجوز شورا به عنوان نیروی کار جذب شهرداری کردند و به مخالفت اعضای شورا در این خصوص هیچ توجهی نکردند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: با توجه به رد حکم محمدرضا اسفندیاری به عنوان سرپرست از سوی فرمانداری، اعضای شورا پیگیر این موضوع از مراجع قانونی می باشند.

هزار جریبی در تشریح عملکرد اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان گفت: اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر روابط را جمع کرده و مطابق قانون، ضوابط را جهت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی حاکم کرده اند.

وی یادآور شد: ترک تشریفات یکی از راههای خلاف مالی می باشد از این رو جمع کردن ترک تشریفات نیز یکی از برنامه های اصلی دوره چهارم شورا است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: بسیاری از مفاسد اقتصادی در ترک تشریفات و لابی های پشت پرده است از این رو جمع کردن ترک تشریفات در شورا بسیار ضروری می باشد.

وی اصلاح قراداد تبلیغات شهری و اصلاح قراداد و مناقصات پروژه های شهری را از دیگر فعالیت های اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر دانست.

هزارجریبی در خصوص تاخیر در اعلام حکم حسین صادقلو به عنوان شهردار گرگان یادآورشد: برخی افراد موانعی برای حضور صادقلو به عنوان شهردار شهر گرگان می گذارند چراکه حضور ایشان بسیاری از لابی گری ها را ازبین می برد.

وی حضور صادقلو را به عنوان شهردار یکی از راهکارهای رفع بسیاری از مشکلات شهرداری دانست و افزود: حسین صادقلو با داشتن پیشینه فعالیت درخشان در شهرداری های مختلف سطح کشور مهمترین عامل جهت توسعه شهر گرگان می باشد.