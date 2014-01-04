فرماندار ورامین مشی اعتدالی را سرلوحه کار خود قرار دهد/ مسئولان به فکر همدلی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش محسن خوانساری به عنوان سیزدهمین فرماندار شهرستان ورامین و اولین فرماندار دولت تدبیر و امید در دیار 15 خرداد کار خود را آغاز کرد. شهرستان ورامین با سابقه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود و به عنوان قطب کشاورزی استان تهران، مستلزم حضور مدیرانی موفق و با تجربه در رأس مدیریت ها است تا بتوانند از پتانسیل های موجود در شهرستان در جهت ارتقا و پیشرفت منطقه بهره گیری کنند.

فرماندار جدید ورامین سابقه فرمانداری در برخی شهرهای شمالی کشور را دارد و مردم دیار 15 خرداد از محسن خوانساری انتظار دارند تا با استفاده از تمام ظرفیت ها به فکر پیشرفت و توسعه و آبادانی ورامین باشد.

ورامین شهرستانی ویژه است

استاندار تهران نیز در مراسم معارفه فرماندار جدید ورامین نیز بر این امر تأکید کرد که باید فرمانداران از ظرفیت تمامی گروه های سیاسی فعال در شهرستان بهره ببرد و با نخبگان و فعالان منطقه تعامل جدی داشته باشد.

سید حسین هاشمی با برشمدن ویژگی های شهرستان ورامین در مراسم معارفه افزود: شهرستان ورامین دارای سابقه دینی و انقلابی است و باید ورامین را شهرستانی ویژه دانست زیرا خاستگاه انقلاب اسلامی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: فرمانداران باید بر اساس توانایی مدیریتی خود وعده دهند و باید فرمانداران قولی را به مردم بدهند که قابلیت اجرا شدن داشته باشد و مسئولان نباید وعده های آرمانی و غیر قابل اجرا به مردم بدهند زیرا توسعه فقط در سایه برنامه ریزی به دست خواهد آمد.

این مسئول ادامه داد: فرمانداران استان تهران بر اساس شاخص های مشخصی انتخاب شدند و سعی شده است تا افراد توانمند و مدیر در سمت فرمانداری شهرستان های استان تهران قرار بگیرند.

فرماندار ورامین با همدلی به فکر پیشرفت شهرستان باشد

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: امروز باید شهرستان ورامین با تلاش فرماندار ورامین، حمایت های نماینده و همدلی و وحدت مسئولان مسیر پیشرفت و ترقی را طی کند.

محمودی عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در میان 57 کشور اسلامی تنها کشور اهل بیت(ع) است و به همین علت استکبار جهانی با تمام توان، تلاش می کند تا عزت و اقتدار این کشور را از بین ببرد.

وی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی، تمام دنیا مقابل ایران قرار گرفتند اما ملت صبور و مقاوم ایران با تأسی به اهل بیت(ع) توانست در مقابل تمامی توطئه ها پیروز شود.

امام جمعه ورامین تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمات ارزنده ای به کشور و منطقه ورامین صورت گرفته است و بنده که هم قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن در این منطقه حضور داشتم، این مسأله را کاملا مشاهده کردم.

وی افزود: باید توجه داشت که حق مردم ورامین ادا نشده است و زمانی که همه نفس ها در سینه حبس بود، مردم این منطقه برای دفاع از امام به پاخاستند و قیام کردند.

محمودی ادامه داد: نهضت 15 خرداد مردم ورامین سبب شد تا این منطقه در دوران رژیم ستمشاهی در اوج محرومیت قرار بگیرد و حتی از اولیه ترین امکانات محروم باشد.

نماینده ولی فقیه در ورامین اضافه کرد: امام خمینی(ره) در سخنان خود درباره مردم ورامین تأکید داشتند که جوانان ورامینی حق ویژه ای بر ما دارند و مسئولان باید این حق ویژه را ادا کنند.

فرماندار ورامین باید در حد یک استاندار عمل کند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرماندار ورامین باید بداند که این منطقه دارای سوابق درخشانی در انقلاب اسلامی است و تمام همت خود را جهت خدمت به شهروندان به کارگیرد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ما معتقد هستیم که فرماندار ورامین به دلیل حساسیت و ویژگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این منطقه باید در حد یک استاندار باشد زیرا امروز برخی ظرفیتهای مذهبی، اقتصادی و جمعیتی که در این منطقه وجود دارد در بعضی استان های کشور نیست.

وی ادامه داد: مردم ورامین دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرده اند و چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در خرداد 1342 و چه پس از پیروی انقلاب و در فتنه 1388 اوج شعور و بصیرت انقلابی خود را به نمایش گذاشتند و مسئولان باید با خدمت رسانی مناسب، پاسخ این بصیرت انقلابی را بدهند.

محمودی اضافه کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شهرستان ورامین به دلیل نقش آفرینی در قیام 15 خرداد 1342، مورد غضب رژیم شاهنشاهی قرار گرفت و از کمترین امکانات نیز محروم بود اما این امر خللی در اراده و باورهای مردم منطقه به وجود نیاورد.

فرماندار ورامین مشی اعتدالی را در سرلوحه کار خود قرار دهد

این مسئول عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز خدمات ارزشمندی به مردم منطقه ورامین صورت گرفته است که به هیچ عنوان با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست اما هنوز حق مردم این منطقه ادا نشده است.

وی بیان داشت: فرماندار ورامین مانند مردم آن باید دارای ویژگی های منحصر به فردی باشد، یعنی پایبند به ارزشهای اسلامی بوده و همواره سخنان رهبری را در پیشبرد امور مد نظر قرار دهد.

محمودی یادآور شد: دولت یازدهم با شعار اعتدال بر سر کارآمد و از فرماندار ورامین به عنوان نماینده دولت در شهرستان، انتظار می رود که مشی اعتدالی را در سرلوحه کار خود قرار داده و از مشورت و تعامل با همه گروههای سیاسی انقلاب اسلامی استفاده کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تأکید کرد: در دولت نهم و دهم، قول هایی به مردم منطقه ورامین داده شد اما بسیاری از آنان نظیر ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، احداث دفتر حج و زیارت و راه اندازی سازمان صدا و سیمای استان تهران در ورامین هیچگاه عملیاتی نشد که از فرماندار جدید ورامین انتظار می رود که نسبت به تحقق این خواسته ها تلاش کند.

وی گفت: اگر مسئولان به دنبال پیشرفت و توسعه شهرستان هستند باید با یکدیگر اتحاد داشته باشند و در سایه همدلی است که بسیاری از ناممکن ها، ممکن خواهد شد.