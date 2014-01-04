  1. دين، حوزه، انديشه
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

سومین همایش «بررسی نقش بانوان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف» آغاز شد

سومین همایش «بررسی نقش بانوان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف» آغاز شد

سومین همایش «بررسی نقش بانوان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف» صبح امروز 14 دی ماه در تالار وحدت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «معصومه فرزانه» مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه اظهارداشت: زنان کشورما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پا در عرصه ای گذاشته اند که حضرت فاطمه الزهرا (س) را به عنوان الگو در تمام ابعاد زندگی قرار دادند.

وی گفت: زنان ما در این سه دهه در هر عرصه ای که حضور داشتند، نقش ماندگار و جاویدانی از خود به جای گذاشتند که عرصه دفاع مقدس و علم از جمله آن است.

فرزانه تأکید کرد: زنان نیمی از پیکره جامعه هستند اما از لحاظ فرهنگ سازی و نقش موثر آنها، در تمامیت جامعه آنها مسئولیت سنگینی به عهده دارند.

وی گفت: این همایش در تالار وحدت با حضور فرهیختگان، خواهران مبلغ و اساتید حوزه و دانشگاه در حال برگزاری است.

فرزانه راه اندازی دبیرخانه، کارگروه های اجرایی، فرهنگ، کمیته مدعوین و علمی و پژوهشی را از جمله اهداف سومین همایش عنوان کردو اظهار داشت: کارگاه های آموزشی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در آستانه هفته وقف با همکاری حوزه علمیه برگزار شد.

وی مشارکت نخبگان حوزه و دانشگاه را در همایش یادآور شد و گفت: در این همایش از 14  بانوی واقف و تأثیرگذار در عرصه ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف تجلیل می شود.

فرزانه دیدار با برخی از واقفین خیراندیش از جمله مرضیه حدیده چی دباغ را یادآور شد: در سال جاری نیز پنج کتابچه با عنوان نقش بانوان واقف در توسعه مشارکتهای اجتماعی، وقف و جایگاه آن در سیره حضرت زهرا(س)، نقش بانوان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف، جایگاه بانوان واقف در فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی، آسیب شناسی موانع ترویج وقف در جامعه زنان منتشر خواهد شد.

همچنین در خبر دیگری از این سازمان آمده است: همزمان با برگزاری سومین همایش «بررسی نقش زنان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف»، سازمان اوقاف و امور خیریه از مرضیه حدیده چی دباغ، قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی به عنوان واقف تقدیر می کند.

کد مطلب 2207121

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