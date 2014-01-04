تیم داری شهرداری تبریز با هدف کمک به ورزش استان صورت می گیرد/ توسعه ورزش همگانی از مهمترین اولویت ها

میر معصوم سهرابی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحت پوشش قرار دادن تیم های ورزشی استان توسط شهرداری تبریز گفت: این باشگاه طبق مکاتبات صورت گرفته با فدراسیون ها، برای حمایت از تیم های مختلف ورزشی اعلام آمادگی کرده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز از رشته های ورزشی چون فوتسال، والیبال، هندبال، کبدی، شنا، شیرجه و سایر رشته های ورزشی حمایت می کند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به پیشرفت تیم های ورزشی زیرمجموعه تحت مدیریت خود در رشته های مختلف گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده و تمرین های انجام شده، تیم های ورزشی تبریز در رشته های مختلف به سطوح بالا صعود کرده اند.

سهرابی با تاکید بر توسعه ورزش همگانی در کلانشهر تبریز تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی مهم ترین وظیفه اصلی شهرداری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی همایش پیاده روی، دوچرخه سورای، کوهپیمایی، جشنواره بادبادک پرانی و آدم برفی را از مهم ترین برنامه های شهرداری در توسعه ورزش همگانی در کلانشهر تبریز برشمرد.

سهرابی با اشاره به اقدامات شهرداری تبریز برای سوق دادن کارکنان شهرداری به سمت ورزش افزود: با توجه به زندگی ماشینی در کلانشهر ها، باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز با انجام اقداماتی از جمله تولید سی دی ها و تهیه بروشورها کارکنان شهرداری و اعضای خانواده آنها را به سمت و سوی ورزش سوق می دهد.

وی از برگزاری مسابقات کارکنان در راستای ایجاد نشاط آنها خبر داد و اظهار داشت: در راستای ایجاد نشاط کارکنان شهرداری در قالب 20 تیم در رشته های مختلف ورزشی با یکدیگر به رقابت می پردازند.