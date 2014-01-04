قم باید مرکز محصولات فناورانه فرهنگی باشد/ سبک زندگی بدون فقه ارزشی ندارد

مصطفی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ما باید جامعه‌شناسی و فقه را در اقتصاد امروز به کار ببریم، افزود: سبک زندگی اگر بدون فقه و احکام اسلامی باشد هیچ حیات و ارزشی ندارد.

وی با بیان اینکه فلسفه تشکیل مرکز رشد علوم انسانی احیای ارزش‌های اسلامی در جامعه است، گفت: مرکز رشد علوم انسانی از گروهی تشکیل شده که وظیفه حمایت از ایده‌های نو و خلاقانه را دارند.

مدیر سابق مرکز رشد علوم انسانی قم با تاکید براینکه جامعه امروز بر اساس نگرش‌های مادی و اقتصادی غرب فعالیت می‌کند گفت: متاسفانه جامعه اسلامی در مقابل تنوع زندگی غربی با نوعی تسلیم و وادادگی روبه روست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تاسیس پارک علم و فناوری، افزود: قم به عنوان قطب بی‌نظیر علوم اسلامی باید شناسنامه و شاخصه کاربردی سازی علوم انسانی باشد و دستاوردهای اسلامی به جامعه تزریق کند.

وجود بیش از 300 مرکز علمی و پژوهشی اسلامی در قم

ملایی وجود بیش از 300 مرکز علمی و پژوهشی اسلامی در قم را فرصت مغتنمی برای توسعه فناورانه علوم اسلامی عنوان کرد و گفت: ورود احکام فقهی و مباحث جامعه‌شناختی و روان‌شناسی اسلامی تنها راه احیای سبک زندگی دینی در جامعه است.

وی با تأکید بر ورود روان‌شناسی به صنعت عنوان کرد: ما باید بفهمیم که چگونه جامعه‌شناسی و فقه را هم در صنعت پیاده کنیم و سبک زندگیمان را به سبک زندگی اسلامی پیوند دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید به اهادف مرکز رشد علوم انسانی، گفت: در مرکز رشد علوم انسانی دنبال این هستیم که مبانی فکری اسلامی و دینی را از صفحات کتاب به صورت عینی و ملموس به صورت کالا و خدمت در اختیار مردم قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در اولین مرحله که توسعه ایده است، ایده فرد بررسی می‌شود و در مرحله دوم توسعه محصول است که می‌تواند به صورت خدمت و کالا باشد و آخرین گام توسعه بازار است.

تشریح نحوه کاربردی بودن ایده‌های نو در علوم انسانی

ملایی با بیان اینکه یک ایده از چهار جهت بررسی می‌شود، اظهار کرد: ابتدا بررسی می‌شود که آیا یک ایده خلاقانه و نو است و از نظر فرهنگی چه بار مفهومی را ایجاد می‌کند، از نظر اقتصادی چه میزان با قدرت خرید افراد جامعه تناسب دارد و از لحاظ به روز بودن ایده خوبی است که حداقل تا چندین سال قابلیت اجرا را دارد.

وی با تاکید به خدمات ارائه شده در مرکز رشد علوم انسانی، افزود: در زمینه معنوی خدمات مشاوره، آموزش در زمینه مادی؛ با معافیت‌های مالی که اعطای وام و تسهیلات است از اعضای این مرکز حمایت می‌شود.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی شورای شهر قم، با اشاره به استقبال حوزه علمیه از مرکز رشد علوم انسانی مطرح کرد: خوشبختانه حوزه علمیه هم به این باور رسیده است که باید برای ورود دین در زندگی مردم باید خدمات و کالای مفید اسلامی را در اختیار آن‌ها گذاشت.

وی با بیان اینکه کاربردی سازی ایده‌های علوم اسلامی تنها باید از مسیر علما و بزرگان حوزه علمیه بگذرد، گفت: بیش از 70 درصد ایده‌های پذیرش شده در مرکز رشد علوم انسانی در اختیار طلاب و فضلای حوزه علمیه است.