درآمد 153 میلیارد تومانی آذربایجان غربی از واردات/ صدور 512 میلیون دلار کالا

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سید احمدی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان با اعلام اینکه این میزان درآمد در مقایشه با مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد دارد افزود: در این مدت ارزش کالاهای وارداتی از استان 512 میلیون دلار برآورده شده است.

وی ادامه داد: در 9 ماهه گذشته سالجاري یک ميليون و 695 هزار تن كالا به ارزش 512 ميليون دلار از گمركات و بازارچه هاي استان صادرات انجام گرفته كه از نظر وزني 45 درصد و از نظر ارزشي 12 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي ‌دهد.

سيداحمدي ادامه داد: همچنين در طول اين مدت 322 هزار تن كالا معادل 448 ميليون دلار از گمركات استان واردات صورت گرفته كه از نظر وزني 18 درصد و از نظر ارزشي 20 درصد كاهش را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان مي دهد.

وي با اشاره به سهم كالاهاي صادراتي استان در سالجاري نيز گفت: در ميان كالاهاي صادراتي استان، ميوه با 89 ميليون دلار، سيمان با 87 ميليون دلار و فرآورده هاي ميوه‌جات با 46 ميليون دلار به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

سيداحمدي اضافه كرد: ميوه هاي گرمسيري، ماشين آلات و آهن‌آلات نيز به ترتيب كالاهايي هستند كه در 9 ماهه گذشته سالجاري بيشترين سهم واردات استان را به خود اختصاص داده اند

ناظرگمرکات آذربایجان غربی عنوان کرد: در مجموع در 9 ماهه نخست سالجاري، 153 ميليارد تومان درآمد از طريق صادرات نصيب استان شده كه 5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.

سيداحمدي همچنين با اشاره به آمار تردد مسافر از مرزهاي استان گفت: در طول اين مدت بيش از 2 ميليون و 502 هزار نفر از مرزهاي استان تردد داشته اند كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 33 درصد رشد را نشان مي‌دهد.