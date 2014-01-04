گشایش نمایشگاه کتاب در سرمای زیر صفر و بدون حضور معاون وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، در روزیی که سرمای هوا بر شهر یاسوج سایه انداخته و سفر معاون فرهنگی وزیر برای افتتاح این نمایشگاه به علت شرایط نامساعد جوی یاسوج لغو شد، سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کهگیلویه و بویراحمد کار خود را آغاز کرد.

یک دست در کار فرهنگی صدا ندارد

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ظهر شنبه با انتقاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از عدم همکاری برخی دستگاهها با برگزار کنندگان آغاز شد.

امین کمالوندی تنها به این جمله اکتفا کرد که "یک دست در کار فرهنگی هم صدا ندارد".اگرچه بقیه صحبتهایش را در این زمینه به آینده موکول کرد.

پول نداشتیم کارگر بگیریم

وی در ادامه به کمبود اعتبار این اداره کل اشاره کرد و گفت: برای خالی کردن بارها، پول نداشتیم که کارگر بگیریم و پرسنل ارشاد زحمت این کار را کشیدند.

کمالوندی همچنین نبود سالن برای برگزاری نمایشگاهها را از جمله مشکلات در این استان عنوان کرد و یادآور شد: امسال یک هزار و 500 مترمربع فضای نمایشگاهی را افزایش داده ایم.

وی در ادامه خوشحالی خود از برگزاری این نمایشگاه را منوط به فروش بن های کتاب دانست و ابراز امیدواری کرد که 230میلیون تومان بن این نمایشگاه به فروش برسد.

این مسئول همچنین از استاندار خواست از دستگاههای اجرایی بخواهد که نیم درصد اعتبارات جاری خود را برای خرید کتاب هزینه کنند.

فرصتی مغتنم برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی

استاندار استان هم سخنانش را با ابراز امیدواری برای فروش کتابها آغاز کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

سید موسی خادمی افزود: این استان از ظرفیتهای خوبی در بخش فرهنگ برخوردار است که برگزاری این نمایشگاه می تواند به ارتقای این ظرفیتها کمک کند.

نمایشگاه کتاب هم بی نصیب از برف و سرما نماند

وی همچنین با اشاره به گلایه های کمالوندی گفت: بارش برف طی روزهای اخیر اگر چه رحمت بوده اما مشکلاتی را هم ایجاد کرده که نمایشگاه کتاب هم بی نصیب از آن نمانده است.

خادمی بیان داشت: برخی از دستگاهها به دلیل حضور در ستاد بحران، از همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد در زمینه برگزاری این نمایشگاه غفلت کردند که امیدوارم در آینده جبران کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: سختی های برگزاری این نمایشگاه درشرایط جوی کنونی، با استقبال مردم و همچنین خواندن کتابهای این نمایشگاه به شیرینی بدل شود.

خادمی این نمایشگاه را فرصتی برای دانشگاهها، کتابخانه ها و مدارس دانست و گفت: امیدوارم برگزاری این نمایشگاه و سایر رخدادهای فرهنگی، گامی در جهت توسعه فرهنگی استان باشد.

فرهنگ کتابخوانی در استان نهادینه شود

نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس هم در این مراسم بر توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان تاکید کرد.

سید علی محمد بزرگواری همچنین بر حمایت هرچه بیشتر مسئولین از بخش فرهنگ و هنر تاکید کرد و افزود: باید فرهنگ کتابخوانی در عمل در استان نهادینه شود.

وی بیان داشت: لازم است جوانان با کتاب خواندن به ارتقای دانش خود در همه زمینه ها بپردازند.

بزرگواری همچنین گفت: استاندار استان اگرچه مهندس است و دکترای مکانیک دارد اما از روحیه بالایی در مسائل فرهنگی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از این سخنان، روبان زرد رنگ نمایشگاه بزرگ کتاب استان با دستان استاندار و سایر مسئولین استانی قیچی شد تا سیزدهمین نمایشگاه کار خود را آغاز کند.

اگرچه دمای هوای این روزهای شهر یاسوج در زیر صفر درجه جا خوش کرده اما استقبال و حضور پرشور مردم می تواند گرمابخش جشنواره کتاب این استان باشد.

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عکس: سید جواد رامی