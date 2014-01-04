هیچکس حق تعیین تکلیف برای مدیران شهرداری شیراز را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شهرداری شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص شکایت شهرداری شیراز از یک منتقد ساخت سد تنگ سرخ گفت: هر کس باید در حد تخصص خود صحبت کند نه اینکه بخواهد با سخنان نادرست باعث ایجاد هرج و مرج در شیراز شود.

وی تاکید کرد: صحبت منتقدین را قبول داریم اما باید به طور مکتوب نقد خود را به شهرداری ارایه کنند.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه ساخت سد تنگ سرخ با تحقیق و مطالعه انجام شده است، یادآور شد: در مرحله اول باید تاکید کرد که این پروژه، سد نیست بلکه در حد یک سیل بند است زیرا تنها 10 تا 12 میلیون متر مکعب آب را در خود جای می دهد.

پاک فطرت افزود: قرار بود این سد با ظرفیت 50 میلیون متر مکعب آب ساخته شود که پس از مطالعات به 30 میلیون متر مکعب رسید اما حدود 10 تا 12 میلیون متر مکعب آب را در خود نگهداری می کند.

وی با بیان اینکه شکایت از این فرد به دلیل ایجاد نگرانی در شهر بوده، گفت: آبخیز داری با سد سازی به کلی تفاوت دارد اما این فرد در یک جلسه خاص با بیان سخنان غیر کارشناسانه باعث ایجاد نگرانی برای شهروندان شده است.

شهردار شیراز تاکید کرد: متاسفانه برخی از افراد به دنبال سیاسی کاری در این پروژه هستند در حالیکه مطالعات اجرای این پروژه با حضور اساتید دانشگاه و متخصصین امر انجام شده بود.