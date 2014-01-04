جداشدن از شهرداری مانند رهایی از زندان است/ با وجود کمبود اعتبارات کارهای زیادی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه شهردار آب‌پخش با اشاره به برخی از فعالیت‌های خود در زمان حضور در شهرداری اب‌پخش اظهار داشت: حضور در شهرداری را برای خود افتخار می‌دانم و هیچ‌گاه نیز خود را دور از شهرداری نمی‌بینم و همواره از هیچ کمکی به مجموعه شهرداری دریغ نخواهم کرد.

وی ادامه داد: در زمان حضور خود در شهرداری آبپخش شاهد تعامل و همکاری بسیار خوبی از سوی همه مسئولان و به ویژه شورای اسلامی شهر بودم و با مصوبات مناسب و همراهی خود همواره در کنار ما بودند.

شهردار سابق آب‌پخش به حضور دو سال و نیمه خود در شهرداری آب‌پخش اشاره کرد و افزود: چند برنامه را مد نظر داشتم که تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اصول مطرح بود که امیدواریم توانسته باشم رضایت مردم و شهروندان را جلب کرده باشم.

وی ادامه داد: تلاش بسیار زیادی برای ایجاد تعامل با ادارات و نهادها در شهر و شهرستان و استان داشتم و با ایجاد یک رابطه دوستانه با دیگر مسئولان در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های بسیار خوبی دست یافتیم.

موسوی تصریح کرد: این تعامل با دیگر ادارات باعث توسعه شهر در ابعاد مختلف شد که می‌توان به نصب پنج‌هزار علمک گاز در سطح شهر آب‌پخش اشاره کرد که حاصل این همکاری و تعامل بود.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام/ با وجود کمبود اعتبارات کارهای زیادی کردیم

وی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به عنوان دیگر برنامه خود در زمان حضور در شهرداری آبپخش اشاره کرد و بیان داشت: 1.3 میلیارد تومان اعتبارات در سال 90 جذب کردیم که با این اعتبارات همه کانال‌های دفع آب‌هاس سطحی را تکمیل و بلوار انقلاب را پس از چند سال به سرانجام رساندیم.

شهردار سابق آب‌پخش با اجرا و تکمیل دیگر پروژه‌های عمرانی در شهر آب‌‌پخش اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری از میدان آب‌ آبپخش، میدان شهید اسماعیلی، خیابان غدیر و دیگر طرح‌ها نیز با اعتبارات سال 90 انجام شد.

وی ادامه داد: در سال 91 وضعیت اعتبارات بسیار ضعیف بود و تنها توانستیم با جذب اعتبارات، غسال‌خانه آب‌‌پخش را اجرایی کنیم و ساخت جایگاه سی‌ان‌جی و جاده دسترسی به آن و همچنین پیاده رو خیابان شهدا، ایجاد پارک در سطح شهر را انجام دهیم.

موسوی با تقدیر از همکاران خود در شهرداری آبپخش، تصریح کرد:جداشدن از شهرداری مانند رهایی از زندان است و در شهرداری کارها بسیار زیاد است و در زمانی که از شهرداری جدا می‌شویم، هرچند در ابتدا سخت است ولی بعد از مدتی متوجه می‌شویم که چقدر رها و راحت شده‌ایم.

در این آئین از زحمات سیدمحمود موسوی شهردار سابق آب‌پخش و سلیمانی سرپرست شهرداری آب‌پخش تقدیر و حسین عباسی به عنوان شهردار جدید آب‌پخش معرفی شد.