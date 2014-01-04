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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵

در مرحله رفت؛

تیم ووشو سیستان و بلوچستان در رقابت های لیگ برتر بزرگسالان در رده چهارم جای گرفت

تیم ووشو سیستان و بلوچستان در رقابت های لیگ برتر بزرگسالان در رده چهارم جای گرفت

زاهدان -خبرگزاری مهر: رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان گفت: در مرحله رفت رقابت های لیگ برتر ووشو بزرگسالان کشور تیم استان با یک برد و واگذاری یک مسابقه در رده چهارم گروه خود قرار گرفت.

عباس شیبک در گفتگو با مهر اظهار داشت: در رقابت های دور رفت مسابقات لیگ برتر ووشو کشور که در روز گذشته در تهران برگزارشد تیم سیستان و بلوچستان در مقابله با تیم کرمانشاه با برتری 12 به یک به پیروزی دست یافت و با امتیاز 3 بر 10 در مقابل تیم دانشگاه آزاد مغلوب شد.

وی با بیان اینکه رقابت های دور رفت در قالب دو گروه و با حضور 5 تیم در هر گروه برگزار شد افزود: در حال حاضر تیم استان در گروه خود در رده چهارم قرار دارد و تیم پرشین تهران همچنان سرنشین است.

وی افزود: دور برگشت رقابت های ووشو بزرگسالان کشور 23 دی ماه سال جاری در تهران از سر گرفته خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ووشو بزرگسالان سیستان و بلوچستان با سرمربیگری عباس شیبک و سرپرستی حمید میر با حضور 12 ووشو کار سبک ساندا و تالو دررقابت های لیگ برتر بزرگسالان در تهران با پیروزی در مقابل تیم کرمانشاه و باخت در برابر دانشگاه آزاد به کار خود در مرحله رفت پایان داد.

 

 

کد مطلب 2207552

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