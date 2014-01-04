اشتباهات مدافعانم باعث تساوی شد/ دفاع سایپا در صحنه های گل خواب ماند

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات عصر شنبه بعد از تساوی مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از بازی هم گفته بودم که بازی سختی خواهیم داشت که اینگونه شد، ما برای برد به میدان آمدیم و بازی را آنگونه که می خواستیم شروع کردیم و با بازیکنان سرعتی دفاع مس را جا گذاشتیم و خیلی زود گل اول را زدیم.

وی ادامه داد: بعد از زدن گل دوم بازی را کنترل کردیم و فکر می کردیم با همین دو گل به رختکن برویم که مس از روی یک ضربه ایستگاهی و اشتباه بازیکنان ما به گل رسید.

سرمربی سایپا افزود: در شروع نیمه دوم بازی تعادل داشت و دوباره مس از روی یک کار ایستگاهی و اشتباه بازیکنان ما به گل رسید.

فیرات تصریح کرد: در ادامه چند موقعیت ایجاد کردیم ولی با بی دقتی موقعیت ها را هدر دادیم.

وی با اشاره به اینکه این یک امتیاز برای ما و مس هیچ فایده ایی ندارد، اذعان داشت: جدا از نتیجه از دو گلی که خوردیم بسیار ناراحتم دفاع ما در صحنه های گل خواب ماند.

فیرات در پایان یادآور شد: از الان به بازی بعد نگاه می کنیم و امیدوارم مس کرمان هم در آینده نتایج خوبی بگیرد.

دیدار دو تیم مس کرمان و سایپا از سری مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.