به گزارش خبرنگار مهر، اوگوستن، پسر حاکم هاردی- لایبر، برای خواستگاری از دختر حاکم کشور همسایه، آماندین به سرزمین آنان میرود. اما در سرزمین مارگریت مقدس گم میشود. در باور مردم، هیچکس حق ندارد پا در این سرزمین بگذارد و اوگوستن، این قانون را شکسته است. آماندین در جستجوی اوگوستن به سرزمین مارگریت مقدس میرود و در آنجا هردو میفهمند که برای ماموریتی بزرگ برگزیده شدهاند. آنان به زودی درمییابند که پرراز و دور و دراز در پیش دارند.
«قلعه گمشده» عنوان کتابی از ژنویو لوموآل با ترجمه فاطمه زهروی است. داستان از فضایی فانتزی برخوردار است و ترجمه روانی دارد با تصویرسازیهایی که به جلورفتن متن کمک میکند: «آماندین، آرام چفت دریچه را باز کرد. یک لنگهاش جدا شد. آن را گرفت و خیلی آرام بازش کرد. خم شد و از شکاف دیواره حصار به بیرون سرک کشید. آن دو قمری کوچولو هنوز آنجا بودند. روی پشت بام...»
در داستان، خوبیها، عشق و محبت ستوده میشود:«اگر ژیلبرلو گریفو کینه و نفرت همه را برانگیخته بود در عوض خانم آماندین نوجوان، عشق و محبت همه را به سوی خود کشیده بود. در قلعه خدمتکاری نبود که برای خوشحالی او اتز دل و جان نکوشد.»
«قلعه گمشده» به قصه شبیه است و در فضاهای اساطیری میگذرد. آماندین و اوگوستن، قهرمانان این قصه هستند. قصهای که توسط راویان دهان به دهان گشته و به صورت افسانهای درآمده است که قلبهای پاک را به وجد میآورد.
«قلعه گمشده» رمانی از ژنویو لوموآل با ترجمه فاطمه زهروی که از سوی انتشارات پیدایش برای مخاطب نوجوان در 1500 جلد و به قیمت 9000 تومان منتشر شده است.
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