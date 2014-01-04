به گزارش خبرنگار مهر، «خیابان جیغ»، مجموعهای جذاب و خواندنی برای نوجوانانی است که به ژانر وحشت علاقه دارند. وقتی لوک، شخصیت اصلی داستان، برای اولین بار به گرگنما تبدیل شد، پدر و مادرش او را توی اتاق زندانی کردند تا به آنها صدمه نزند، اما روزی که لوک میخواست از دوستش در برابر قلدر مدرسه حمایت کند، کسی نبود تا جلو گرگ را بگیرد.
قلدر مدرسه بدون اینکه صدمهای ببیند فرار کرد، اما لوک همراه خانوادهاش به خیابان جیغ آورده شد. خیابانی در دنیایی دیگر. جای امنی برای موجودات غیرعادی! پدر و مادر لوک خیلی ترسیده بودند. به همین خاطر لوک شروع کرد به پیداکردن شش یادگاری که پدران بنیانگذار خیابان جیغ، از خودشان باقی گذاشته بودند.
لوک، بعد از پیداکردن یادگارها توانست دروازه جادویی دنیای خودش را باز کند، اما وقتی پدر و مادرش دیدند که او در کنار دوستان جدیدش خوشحال است، تصمیم گرفتند در خیابان جیغ بمانند، اما دروازه جادویی باز ماند و قلدر مدرسه خیلی زود آن را پیدا کرد و وارد آن شد.
درست لحظهای که لوک، پدر و مادر و دوستانش فکر میکردند به امنیت رسیدهاند، معمولیها به خیابان جیغ هجوم آوردند. حالا مسئله جدیتری، خیابان جیغ را تهدید میکند: معمولیها!
«هجوم معمولیها» جدیدترین کتاب از مجموعه داستانهای مجموعه پنج جلدی «خیابان جیغ» نوشته تامی دونباواند با ترجمه سرور کتبی است که از سوی نشر پیدایش و در 2000 نسخه منتشر شده است. این کتاب از جمله داستانهای ژانر وحشت به قیمت 6500 تومان برای نوجوانان منتشر شده است.
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