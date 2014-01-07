بررسی مبارزه با تروریسم در نشست ظریف و مقام ارشد مجلس اعلای عراق 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در دیدار با عادل عبدالمهدی معاون سابق رئیس جمهوری عراق با اشاره به حساسیت و خطیر بودن روند، تحولات اخیر در منطقه، از جمله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در سوریه و عراق، از اقدامات قاطعانه و دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با تروریسم همچنین تعقیب و بازداشت عوامل حمله تروریستی به اتباع ایرانی در این کشور قدردارنی کرد.
وی افزود: بطور قطع مقابله با اقدامات تروریستی خواست همه آحاد ملت و طیفهای مختلف سیاسی در عراق است و حمایت و مشارکت مردم و عشایر در کمک به ارتش عراق نشانگر همین امر است.
ظریف همچنین ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی و همکاری و تعامل بین طیفها و گروههای سیاسی مختلف در عراق را یادآور شد و افزود: مطمئن هستیم در سایه انسجام و وحدت داخلی شاهد عبور کشور همسایه و مسلمان عراق از شرایط کنونی و تثبیت بیش از پیش ثبات و امنیت در این کشور خواهیم بود که این امر نقش مهمی در امنیت و ثبات کل منطقه دارد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به روابط و همکاریهای بسیار خوب و همه جانبه ایران و عراق بر ضرورت پیگیری روند توسعه این روابط در هم ابعاد و در راستای ثبات و امنیت و پیشرفت دو کشور همسایه و کل منطقه تاکید کرد.
عادل عبدالمهدی نیز در ابتدای این دیدار درگذشت مادر وزیر خارجه کشورمان را به وی تسلیت گفت و برای آن مرحومه غفران و مغفرت الهی را آرزو کرد.
وی همچنین با ارائه گزارشی از تحولات اخیر در مقابله قاطع دولت این کشور در روند مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تروریسم را پدیده شومی دانست که مبارزه و ریشهکن کردن آن در گرو همکاری همه کشورهای منطقه است.
معاون سابق رئیس جمهوری عراق و یکی از رهبران مجلس اعلای اسلامی این کشور امروز سه شنبه در دیدار با محمد جواد ظریف درباره تحولات منطقه و عراق و سایر مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در دیدار با عادل عبدالمهدی معاون سابق رئیس جمهوری عراق با اشاره به حساسیت و خطیر بودن روند، تحولات اخیر در منطقه، از جمله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در سوریه و عراق، از اقدامات قاطعانه و دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با تروریسم همچنین تعقیب و بازداشت عوامل حمله تروریستی به اتباع ایرانی در این کشور قدردارنی کرد.
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