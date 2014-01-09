فعالان عرصه سلامت خالصانه به مردم خدمت کنند/ نقش تاثیرگذار جامعه پزشکی در دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در یادواره شهدای جامعه پزشکی لرستان در سخنانی گفت: در میان یادواره شهدایی که از اقشار برگزار می شود یادواره شهدای پزشکی به دلیل تأثیرگذاری بیشتر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی عنوان کرد: افرادی که در جامعه پزشکی فعالیت دارند کسانی هستند که رسالت خود را در دوران دفاع مقدس به خوبی انجام داده اند به طوریکه رسیدگی به مجروحان و کمک به درمان آنها، و همچنین ارائه خدمات پزشکی در دوران دفاع مقدس چشمگیر بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه بدون تردید درک مقام شهیدان به طور کامل برای ما امکان پذیر نیست عنوان کرد: مقیاس سنجش ما مادی است در حالی که مقیاس سنجش ارزش شهدا معنوی است برای همین ما توانایی درک مقام شامخ شهدا را نداریم.

شهدا؛ الگوی شاهد، زنده، حاضر و ناظر بر اعمال ما

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم مبنی بر اینکه بالادست هر نیکی، نیکی وجود دارد تا اینکه شخص در راه خدا شهید شود و دیگر بالاتر از آن نیکی وجود ندارد عنوان کرد: شهدا در بالاترین درجات الهی هستند تا جایی که انبیاء به آنها غبطه می خورند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه شهدا به دلیل جان فشانی و ایثار الگوی بشریت هستند، افزود: شهدا نماد اقتدار، ایثار، استقامت، اخلاص، گذشت و خدمت هستند و از این رو بهترین الگو برای ما محسوب می شوند.

وی از شهدا به عنوان الگوی شاهد، زنده، حاضر و ناظر بر اعمال ما یاد کرد و بیان داشت: بر ماست که با زندگی و وصایای شهدا آشنا شویم و از این طریق از تأثیر خون شهدا غفلت نکنیم چرا که این تأثیر در معنویت بخشی به جامعه و احیای روحیه معنوی در جامعه تأثیر بسزایی دارد.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه با بیان اینکه حیات معنوی و عزم و اراده ما برای پیشرفت به برکت خون شهدا، خودباوری، تربیت نسل جوان به برکت انقلاب اسلامی و ثمره خون شهیدان است عنوان کرد: آزادی و آرامشی که در حال حاضر داریم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهیدان است.

باید امروز از مرزهای فرهنگی و اعتقادی خود دفاع کنیم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدف مشترک همه شهدا را جهاد در راه خدا دانست و تصریح کرد: جهاد تنها منحصر به جنگ نیست بلکه جهاد گستره وسیعی دارد.

وی ادامه داد: یکی از ابعاد جهاد، جنگ در میدان نبرد به منظور حفظ جغرافیای کشور از شر دشمنان است و بعد دیگر آن جهاد فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی است.

حجت الاسلام میرعمادی در تشریح ابعاد و ویژگیهای جهاد فرهنگی گفت: دشمن در حال حاضر از جبهه فرهنگی وارد جنگ با ما شده و امروز ما شاهد تهاجم فرهنگی هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر شهدا از مرزهای جغرافیایی محافظت کردند ما باید امروز از مرزهای فرهنگی و اعتقادی خود دفاع کنیم زیرا در حال حاضر مرز اعتقادی و فرهنگی ما در خطر است و ما باید وارد میدان شده و در راه دفاع از آنها جهاد کنیم.

تلاش کردن در سنگر سلامت یک عبادت است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بعد دیگر جهاد را جهاد در راه سلامت دانست و عنوان کرد: امروز سلامت برای کشور یک ضرورت است و تلاش کردن در سنگر سلامت یک عبادت است.

وی ادامه داد: فعالان عرصه سلامت باید تلاش کرده و خالصانه به مردم خدمت کنند زیرا خدمت خالصانه به مردم یک پاسداشت برای خون شهداست و خدمت خالصانه یک پزشک در وضعیت کنونی کمتر از جهاد در راه خدا نیست.

حجت الاسلام میرعمادی خدمت در عرصه های گوناگون و تلاش برای رفع محرومیت و مشکلات معیشتی مردم را وظیفه تمام مسئولان دانست و تصریح کرد: درسی که مسئولان از شهدا باید بگیرند درس اخلاص است و نباید خدمتی را که انجام می دهند آلوده به مسائل پست و ناچیز و مادی کنند.

امام جمعه خرم آباد در پایان با اشاره به وجود رهبر معظم انقلاب به عنوان یک نعمت الهی در کشور گفت: اهتمام و توجهی که رهبری انقلاب به مسائل پزشکی دارد آشکار است و این توجه در بازدید ایشان از ابتکارات و اختراعات پزشکی هویداست.

وی پیروی از خط ولایت فقیه و رهبری و اطاعت از ایشان را به عنوان وصیت شهدا یادآوری کرد و گفت: سعادت و سلامت ملت ما در پیروی از ولایت است و تا زمانی که پیرو ولایت فقیه باشیم به طور قطع آسیبی به مملکت وارد نمی شود.