مسابقات کشتی جوانان کشور با قهرمانی تیم مازندران پایان یافت/ کرمانشاه سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور مجموعا 195 کشتی گیر از 26 استان کشور در قالب 28 تیم، طی هفت دور با یکدیگر به رقابت پرداختند.



این مسابقات به مدت دو روز در سالن حضرت امام (ره) شهر کرمانشاه برگزار و تیم کرمانشاه به عنوان میزبان با دو تیم در این رقابت ها حضور یافت.



نتایج کامل مسابقات کشتی قهرمانی جوانان کشور به این شرح است:



وزن 50 کیلوگرم: 1- خیرالله قهرمانی (کرمانشاه الف) 2- مرتضی فرزین فر (همدان) 3- مهرداد عبدی (تهران) و حسین ساعدی (قزوین)



وزن 55 کیلوگرم: 1- رضا اطهری (مازندران) 2- مجید میریان چی (تهران) 3- ابوالفضل چاردولی (البرز) و مجید نامجو مطلق (گیلان)



وزن 60 کیلوگرم: 1- رضا اسدی پور (همدان) 2- ایمان صادقی (مازندران) 3- میلاد درویشی (کرمانشاه ب) و مرتضی قیاسی (لرستان)



وزن 66 کیلوگرم: 1- حسن یزدانی (مازندران) 2- فرزاد کولیوند (کرمانشاه الف) 3- سعید بکار (تهران) و علی حسین لرستانی (توابع تهران)

وزن 74 کلیوگرم: 1- کامران قاسم پور (مازندران) 2- بهمن تیموری (کرمانشاه الف) 3- سیدعلی موسوی (گیلان) و حمیدرضا زرین پیکر( تهران)



وزن 84 کیلوگرم: 1- مجتبی قلیچ (مازندران) 2- اسماعیل محرابی (خراسان رضوی) 3- وحید سعادت (قزوین) و هادی عرفانی پور (همدان)



وزن 96 کیلوگرم: 1- پدرام جمشیدی (توابع تهران) 2- ابوالفضل اکبری پور (گیلان) 3- سید شاهین هاشمی (خراسان رضوی) و حاتم علی اکبری زاده (تهران)



وزن 120 کیلوگرم: 1- امین طاهری (تهران) 2- مهدی گنبدانی (همدان) 3- اتیان نظریانی (آذربایجان غربی) و مهدی امیری (کرمانشاه الف)



همچنین در رده بندی تیمی نیز پس از مازندران که با 65 امتیاز قهرمان شد، تهران با کسب 57 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و کرمانشاه الف نیز با 50 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

همچنین تیم های همدان با 43 امتیاز، توابع تهران با 28 امتیاز و گیلان با 27 امتیاز رده های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

در این رقابت ها کاپ اخلاق به تیم استان کردستان اهدا شد و مهدی دودانگه از تهران به عنوان مربی نمونه، خیرالله قهرمانی در وزن 50 کیلوگرم از کرمانشاه کشتی گیر نمونه و مجتبی گلیج در وزن 84 کیلوگرم از مازندران به عنوان فنی ترین کشتی گیر معرفی شدند.



گفتنی است؛ مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، امیررضا خادم معاون حقوقی مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان، حیدری طیب و رزم دو تن از نمایندگان کرمانشاه در مجلس و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه حضور داشتند.