یداله صادقی در گفتگو با مهر گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبدهای کالایی از اول بهمن ماه در فروشگاههای زنجیره ای و شبکه های منتخب، توزیع خواهد شد و در بازه ای 15 روزه، کار توزیع به پایان خواهد رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: بر این اساس، سبدهای کالایی در فروشگاههای زنجیره ای اتکا، سپه، شهروند، رفاه، میادین میوه و تره بار، فروشگاههای تعاونی فرهنگیان، فروشگاههای تعاونی کارگری و شبکه های توزیع در نظر گرفته شده در این طرح توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: توزیع سبدهای کالایی به صورت هماهنگ در تمام کشور صورت می گیرد و بعید به نظر می رسد که استانی از هم اکنون کار توزیع را آغاز کرده باشد، استان تهران نیز از این موضوع مستثنی نیست و کار توزیع سبدهای کالایی در آن، از اول بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش مهر، پیش از این بهمن حاج علی، مدیر اجرایی سبد کالایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمان توزیع این سبدها را نیمه اول بهمن ماه اعلام کرده بود.

وی همچنین گفته بود: ارزش هر سبد کالایی رایگان دولت به مردم 80 هزار تومان است که در سال‌جاری قرار است در دو مرحله سبد کالایی بدهیم، ضمن اینکه ارزش 80 هزار تومانی سبد کالایی 20 درصد کمتر از قیمت این کالاها در بازار است.

در این دو سبد کالایی، 1.8 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته بندی شده (uf) و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است. البته دولت اعلام کرده است که ممکن است اقلام هر دو سبد کالایی یکسان نباشد.

براساس مصوبه دولت، قرار است که این سبدهای کالایی میان 15 میلیون نفر از مردم که شامل سرپرستان خانوار است، توزیع شود.

مشمولان دریافت این سبد کالایی شامل سه گروه است که گروه اول شامل تمامی شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، تمامی کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی است.

گروه دوم نیز شامل روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان است که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست آنها تعیین خواهد شد. ضمن اینکه دانشجویان متاهل به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و طلاب به تشخیص مرکز مدیریت حوزه های علمیه نیز در این گروه قرار می گیرند.

گروه سوم نیز شامل سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است.