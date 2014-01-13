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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

جشنواره موسیقی فجر حماسی می‌شود

جشنواره موسیقی فجر حماسی می‌شود

جشنواره موسیقی فجر به مناسبت نامگذاری سال 92 به نام سال حماسه سیاسی – حماسه اقتصادی بخش ویژه‌ای را به رقابت آثار موسیقی حماسی اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام فراخوان این بخش از جشنواره 26 اثر حماسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 8 اثر به هنرمندان تهرانی تعلق دارد و 18 اثر نیز از آثار هنرمندان شهرستانی است.

آثار رسیده در بخش ویژه ای با عنوان موسیقی حماسی به صورت مستقل داوری و برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر معرفی خواهند شد.

مهدی آذرسینا، محمدجلیل عندلیبی و رضا شفیعیان داوری آثار رسیده به این بخش را برعهده دارند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2213443

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