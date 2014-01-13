به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام فراخوان این بخش از جشنواره 26 اثر حماسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 8 اثر به هنرمندان تهرانی تعلق دارد و 18 اثر نیز از آثار هنرمندان شهرستانی است.

آثار رسیده در بخش ویژه ای با عنوان موسیقی حماسی به صورت مستقل داوری و برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر معرفی خواهند شد.

مهدی آذرسینا، محمدجلیل عندلیبی و رضا شفیعیان داوری آثار رسیده به این بخش را برعهده دارند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.

