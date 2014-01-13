دبیر شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیایی در حکمی دکتر عبدالله كريمي به عنوان قائم مقام معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منصوب کرد.

در این حکم یادآور شده است: انتظار می رود تلاش در جهت ارتقاء كيفي سطح آموزشهاي تخصصي و فوق تخصصي باليني، بازنگري در برنامه هاي درسي متناسب با نيازهاي نظام سلامت، جلب همكاري هاي موثر اعضاي بوردهاي تخصصي و فوق تخصصي، استفاده فراگير از ظرفيت علمي و اجرايي همه اعضاي هيات علمي باليني، مشاركت موثر در تحليل و برآورد نيروي انساني متخصص و فوق تخصص بمنظور تعيين ظرفيتهاي پذيرش دستياري، تحول در نظام پذيرش دستياري به انجام برسد.

همچنین بروز رساني و كارآمد سازي استانداردهاي اعتباربخشي برنامه اي، كاهش تصدي گري و واگذاري امور صف به دانشگاه ها و واحدهاي ذيربط تا حد ممكن، ارتقاء زيرساختهاي فن آوري اطلاعات به منظور تسهيل اقداماتي نظير كار پوشه الكترونيك، بانك اطلاعات دستياران و توسعه همكاريهاي بين المللي از طريق بسترسازي براي جذب فراگير از كشورهاي منطقه و برگزاري دوره هاي مشترك، كوريكولوم هاي مشترك و استفاده از ظرفيت استاد مدعو، بستر سازي به منظور تدوين كتب مرجع و درسنامه هاي بومي در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي به منظور دستيابي به مرجعيت علمي از اهم امور خواهد بود.

دكتر عبدالله كريمي استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و فوق تخصص عفونی اطفال است.

وی پیش از این دارای سوابق علمی و اجرایی از جمله قائم مقام پژوهشي دانشكده پزشكي سال 70 -71، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، سال 73-76، سرپرست دانشگاه، شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، سال 78 الی 79، معاون آموزشي وزارت بهداشت، سال 79 الی 84، ریاست مرکز تحقیقات عفونی اطفال(شهیدبهشتی) سال 84 تاکنون، ریاست بخش بیمارستان مفید(شهیدبهشتی)، سال 82 تاکنون، عضو هیات بورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 79 تاکنون، عضو کمیته اخلاق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 84 تاکنون، عضو کمیته EPI، وزارت متبوع، از سال 85 تاکنون و مدیر مسوول و عضو هیات تحریریه مجله میکروب شناسی و مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری و مجله طب وتزکیه از سال 85 تاکنون بوده است.