اعتراض آمریکا به ادای احترام ظریف به مقام شهدای مقاومت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته جاری یکی از چهره های خبرساز جهان در طی دهه های اخیر از دنیا رفت. وی کسی نبود جز "آریل شارون" نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که به دلیل خشونت های خود علیه مردم مظلوم فلسطین به شهرت رسیده بود.

این جنایتکار جنگی روز دوشنبه دفن شد و در مراسم دفن وی تعدادی از مقامات آمریکایی از جمله "جو بایدن" معاون رئیس جمهور این کشور، شرکت کرده بودند و این در حالی بود که رسانه های معتبر غربی نیز از شارون به عنوان یک جنایتکار نام می بردند.

با این وجود مقامات آمریکایی هیچ توجهی به این موضوع نکردند. بعد از این ماجرا "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، در سفر منطقه ای خود به لبنان رفت و در این سفر بر مزار شهید "عماد مغنیه" از فرماندهان حزب الله لبنان که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، حضور یافت.

رویترز در همین رابطه از اعتراض آمریکا به اقدام وزیر خارجه ایران گزارش داده و می نویسد : "کیتلین هایدن" سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با محکوم کردن اقدام ظریف مدعی شد: مغنیه عامل برخی اقدامات تروریستی بود که به کشته شدن شماری از شهروندان آمریکا انجامید.

عماد فایز مغنیه معروف به حاج رضوان در ۲۳ بهمن۱۳۸۶ در انفجاری تروریستی در دمشق پایتخت سوریه به شهادت رسید. آمریکا برای کشتن این فرمانده حزب الله پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.