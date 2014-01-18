سفر اخیر ظریف نیاز منطقه بود/ تشریح جزئیات دیدارهای ظریف با مقامات 5 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دور سفر منطقه ای وزیر امور خارجه کشورمان با سفر به کشورهای لبنان ، عراق، اردن، سوریه و روسیه روز جمعه پایان رسید سفری که ظریف هدف از آن را مبارزه با تروریسم، خشونت گرایی و فرقه گرایی در منطقه و همچنین بحث و گقتگو پیرامون بحران سوریه عنوان کرده بود.



محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از اعضای هیات همراه وزیر امور خارجه در این سفر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح دستاورده های این سفر به بیان جزئیات دیدارها و موضوعات مورد بحث هیات دیپلماتیک کشورمان با مقامات و شخصیت های سیاسی اردن ،لبنان، عراق، سوریه و روسیه پرداخت.



وی با اشاره به سفر منطقه ای وزیرامورخارجه در آستانه ژنو 2 و با توجه به اینکه متاسفانه برخی کشورهایی که به ژنو 1 دعوت شدند خود نقش اساسی در بحران سوریه داشتند گفت: کشورهایی هستند که خودشان سلاح و نیرو به سوریه می فرستند بنابراین چطور ممکن است با این کشورها بشود بحران سوریه را حل کرد. اصل مشکل خود این کشورها هستند .اگر اینها اعتقاد به حل مسئله سوریه دارند باید جلوی ارسال سلاح و نیرو را به سوریه بگیرند تا اینکه موضوع سوریه حل شود.



وی با اشاره به دلابل عدم موفقیت ژنو 1 گفت: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که موجب شد ژنو 1 به نتیجه نرسید همین موضوع بود که از کسانی برای حضور در آن کشور دعوت کرده بودند که خودشان برای سوریه بحران ایجاد کردند و به جای اینکه برای این کشورها شرط بگذارند و شرطشان این باشد که اگر می خواهید در ژنو 2 حضور پیدا کنید باید جلوی اعزام نیرو و سلاح را به سوریه بگیرند، متاسفانه می بینیم برای جمهوری اسلامی که نقش سازنده ای در موضوع سوریه دارد شرط می گذارند.



نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به موضع مقامات 5 کشور هدف ظریف در دور دوم سفر منطقه ای در خصوص عدم حضور ایران در ژنو 2 گفت: نوری المالکی در خصوص عدم حضور جمهوری اسلامی ایران گلایه مند بود.



وی با بیان اینکه آقای لاوروف هم قرار شد این موضوع را پیگیر باشند بادآور شد: ایران اعتقاد دارد اگر می خواهد موضوع سوریه حل شود باید در ژنو 2 کشورهایی حضور داشته باشند که واقعا به دنبال حل مسئله سوریه از طریق خود مردم سوریه هستند و حضور کشورهایی که خود اسحله و نیرو به این کشور وارد می کنند قطعا نمی تواند کمکی به حل بحران سوریه کند.



وی با اشاره به مرگ مشکوک ماجد الماجد تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که وی کشته شده است . دیروز هم خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه جانشینش دستگیر شد و مطمئنا بایستی ارتش و دستگاه امنیتی لبنان به طور دقیق از این فرد تروریست نگهداری و حفاظت کند .این گنجینه اطلاعات است و باید مشخص شود که پشت پرده این تروریست ها و عملیات تروریستی که در لبنان، سوریه، عراق و حتی در روسیه شکل می گیرد چه کسی است .



عضو کمیسیون امنیت ملی، افزود: اما موضوعی که در این سفر برای ما بسیار حائز اهمیت بود، هماهنگی بسیار خوب همه این کشورها در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم بود . ولی متاسفانه اقدامات عملیاتی که باید از ناحیه این کشورها در مبارزه با ترور شکل بگیرد شاهد نیستیم و توقع این است که این کشورها در جهت مبارزه با عملیات تروریستی یک اقدام عملی داشته باشد.



وی در ادامه با اشاره به دیدار ظریف با سید حسن نصرالله گفت: در این دیدار حمایت از جبهه نیروهای مقاومت حزب الله به عنوان نیروهای اثرگذار و موثر در راستای ایجاد امنیت در لبنان مورد تاکید قرار گرفت.



وی تصریح کرد: همچنین جلسه ای با رهبران گروههای سیاسی و طیفهای مختلف مذهبی و دینی لبنان برگزار شد. در آن جلسه همگی بر وحدت میان ملت های مسلمان و مردم منطقه و بر مبارزه بر افراط گرایی و تروریست تاکید داشتند.



وی در ادامه با اشاره به مذاکرات ظریف با مقامات عراقی گفت: در این دیدارها بر گسترش همه جانبه همکاریهای دو کشور تاکید شد.



وی با اشاره به عملیات تروریستی اخیر در عراق که منجر به شهادت چند تن از مهندسین ایرانی در این کشور شد، ادامه داد: آقای نوری مالکی گفته است تروریست ها دستگیر شده اند و قرار شد حفاظت بیشتری از این بابت از گروه مهندسین ایرانی داشته باشند تا شاهد این گونه اقدامات در منطقه نباشیم.



نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دیداری هم وزیر امورخارجه با گروه های مقاومت فلسطینی در سوریه داشتند که همه این گروهها بر ایجاد وحدت و یکپارچگی میان گروه های مقاومت فلسطینی تاکید داشتند ایران نیز خواستار کمک همه کشورهای اسلامی برای جلوگیری از توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین شد.



وی همچنین با اشاره به دیدار ظریف با رئیس جمهور و وزیر امورخارجه روسیه گفت: در این دیدارها بحث هایی در مورد دریای خزر صورت گرفت و دو کشور تاکید داشتند موارد مورد اختلاف در خصوص خزر میبایست به دست خود کشورهای همسایه و اطراف دریای خزر حلو فصل گردد و به همین منظور قرار است در آینده ای نزدیک نشست مقامات عالیرتبه کشورهای حاشیه خزر رگزار شود..



وی همچنین به بحث مبادله اقتصادی میان ایران و روسیه گفت: در این زمینه قرار شد وزارت نفت و وزارت اقتصاد ما نسبت به موضوع بحث اقتصادی تجاری میان ایران و روسیه گام های موثری بردارند.



عضو هیات همراه با شاره به جلسه ظریف با نخبگان روس گفت: در این جلسه توسعه سطح روابط بین ایران و روس مورد گفتگوی دو طرف بود که هر دو طرف تاکید بر این موضوع داشتند که سطح روابط ایران و روس گسترش پیدا کند.



عضو کمیسیون امنیت ملی با شاره به برگزاری نشست سه جانبه میان ایران، روسیه و سوریه گفت: این نشست که با محوریت یحران سوریه برگزار شد بر این موضوع که ژنو 2 باید سمت و سویش به طرفی رود که آرامش را در سوریه رقم بزند و جلوی تشدید بحران در سوریه را بگیرد تاکید داشت.



وی افزود: این نشست تنها راه حل بحران سوریه را از طریق صندوق های رای دانست و تاکید داشت کاربرد نظامی در سوریه به هیچ وجه اثرگذار نیست و نخواهد بود.



عضو هیات همراه مذاکرات هسته ای ایران را از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدارها نام برد و گفت: همه این کشورها مذاکرات هسته ای ایران را مثبت تلقی کردند و گفتند که این مذاکرات سبب توسعه روابط در بین کشورهای منطقه و توسعه منطقه خواهد بود .



وی در پاسخ به این سئوال که آخرین خبرها از رد و بدل شدن سفیر میان دو کشور ایران و اردن چیست گفت: ظاهرا این موضوع حل شده است .



وی همچنین دعوت از روسای مجلس کشورهای اسلامی برای شرکت در اجلاس بین المجالس که قرار است در ماه آینده در تهران تشکیل شود را یکی دیگر از موضوعاتی نام برد که در این سفر دنبال شد.



وی خاطرنشان کرد: سفر آقای ظریف به این کشورها نیاز منطقه بود و در زمان بسیار مناسبی انجام گرفت و این سفرها می تواند آینده خوبی برای منطقه و گسترش روابط میان کشورها رقم بزند.

