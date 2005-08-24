نژاد فلاح : وضعيت كنوني ايثارگران و جانبازان فراتر از نامطلوب است

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر وضعيت اقتصادي جانبازان و جامعه ايثارگر را نامطلوب ارزيابي كرد و گفت: در واقع وضعيت اقتصادي كه اصلا ندارند. البته استثناء همه جا هست ممكن است افرادي از جانبازان باشند كه زمينه هاي اقتصادي از قبل داشته باشند و يا بعدها توانسته باشند فراهم كنند و اين استثناء است ولي وقتي مي گوييم جانبازان وضعيت خوب اقتصادي ندارند توده قشر جانباز و ايثارگر را مي گوييم.

مردم ومسئولين تصورمي‌كنند كه اين مطالب واقعيت ندارد يا مظلوم نمايي مي شود ، درحاليكه جانبازان وجود دارند و زندگي شان هم مشخص هست قرار نيست كسي مخفي كاري كند وكسي هم قرار نيست ريا كاري كند

وي با بيان اين مطلب كه زندگي اين قشر يك زندگي عادي نيست خاطرنشان كرد: همه هزينه هايي كه براي يك انسان معمولي تعريف دارد، براي جانباز چند برابر است. يعني تهيه امكانات، حمل ونقل، درمان و...اگر يك رقم تعريف شده و حد متعارفي را تعيين كنيم اين مسائل براي جانباز- چون نمي تواند بسياري از كارهاي اوليه كه نياز به هزينه ندارد را انجام دهد -ايجاد هزينه مي كند يا گاهي چند برابر پرداخت مي كند يا بسياري از هزينه هاي درماني آنان تعريف نشده است و بايد براي آن هزينه كند.

محمد حسين نژاد فلاح افزود: نمي دانيم چرا واقعيات زندگي جانبازان را نمي بينند و تنها فكرمي كنند كه دارند هزينه مي كنند و منتي هم براي هزينه كردنش دارند. در حاليكه ايثارگران وجانبازان دور از منت، تماميت ارضي و ارزشهاي اين كشور را حفظ كردند وهمه چيز خود را گذاشتند. جانشان را هزينه اسلام و انقلاب و كشور كردند ومنتش را بر كسي نگذاشتند اما متأسفانه امروزه مي بينيم كه براي جانبازي كه سلامتي اش، پايش يا دستش را از دست داده ما نگهداري از او را براي خود هزينه مي دانيم وچون هزينه مي دانيم نمي توانيم با يك نگاه مثبت در جهت پايان دادن به دغدغه هاي مسكن و معيشت ودرمانشان تدبير ومثبت انديشي كنيم.

نماينده مردم ساوجبلاغ و طالقان با تأييد اين مطلب كه عدم توجه به امور ايثارگران وجانبازان موجب بي انگيزگي جوانان نسبت به فرهنگ ايثار و شهادت خواهد شد افزود: كشور ما هميشه در معرض خطر است و الان هم شرارت‌هايي را مي بينيم. وقتي فرزند جانباز يا شهيد در بين دوستانش وضعيت خانوادگي اش را بيان مي كند يا دوستانش زندگي آنان را مي بينند ديگر انگيزه اي نمي ماند براي مواقع بحراني تا جوان‌ها بروند و ايستادگي كرده و فداكاري هاي گذشته را تكرار كنند. با توجه به اينكه هيچكدام از ايثارگران دنبال اين

وضعيت كنوني ايثارگران وجانبازان فراتر از نامطلوب است و من يقين دارم كه غالب جانبازان زير خط فقر هستند چراكه در ارتباطات وگفتگوهايي كه با اين عزيزان داريم اين مطلب را مي بينيم.

نبودند كه وقتي ايثار ورشادت مي كنند ببينند به آنها چيزي مي دهند يا نه . وقتي جوان، جانبازي را مي‌بيند كه براي همين نظام وكشور سلامتي اش را از دست داده و اين حكومت حداقل توجهات را به او ندارد ديگر اين دغدغه جوان مي شود كه اگر من بروم و فردا جانباز شوم قطع نخاع شوم، دست يا پايم را از دست بدهم چه مي شود؟ مي خواهم مثل اينها بشوم؟ طبيعتا اين نگراني وجود خواهد داشت.

وي با بيان اينكه ما با اين رويكرد به طور جدي با فرهنگ ايثار وشهادت به طور ناخواسته مبارزه مي كنيم و اين روحيه ايثارگري را از بين مي بريم تصريح كرد:

عضو كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت : ما جانبازاني را كه از سلامتي روحي برخوردار بودند وسلامتي جسمي شان را از دست دادند مي بينيم كه به طور جدي از نظر روحي ورواني آسيب پذير شده و دچار ناراحتي هاي روحي و افسردگي مي شوند. خود جانبازان نگاه مادي ندارند اما واقعيات زندگي باعث مي شود همسر و فرزندانشان مقايسه مي كنند كه كي بوديم؟ چي بوديم؟ وچي شديم و ديگران كجا بودند؟ و الان چي شدند. واقعا برايشان سخت است. اينها باعث ناراحتي هاي روحي مي شود.

متولي امور ايثارگران وجانبازان متولي خوبي نبوده است. متولي اصلي رسيدگي به امور جانبازان بنياد شهيد وامور ايثارگران است و عملا با وجود كارهاي صورت گرفته خود اين مركز بهتر مي داند كه خانواده شهدا وجانبازان و ايثارگران چقدر مشكل دارند.

نژاد فلاح افزود : يك برنامه اي مسئولين بگذارند وبه خانواده آنان سركشي كنند . وقتي قانون وضع ميشود وامتياز خاصي را براي اين قشر در نظر مي گيريم - در حاليكه همين مطلب تبليغات مسمومي بر عليه آنها شده است- مردم فكر مي كنند همه چيز به نفع آنها قانونگذاري شده است.

نماينده مردم ساوجبلاغ و طالقان در ادامه تصريح كرد: در حاليكه وقتي سراغ جانباز مي روي هيچكدام از اين امتيازاتي كه به اسم امتياز قانون وضع شده است و از اولويت برخوردارند را نتوانسته استفاده كند. ضمن اينكه به طور جدي در اذهان عمومي اين قشر را با تبليغات تخريب و آسيب پذيركرده ايم ومردم تصور مي كنند هر چه در كشور هست متعلق به آنهاست و يا پول نفت براي آنها خرج مي شود.