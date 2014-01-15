رایزنی های معاون وزیر خارجه با وزیران خارجه کویت،عراق و نخست وزیر لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، امير عباالهيان با اشاره به برگزاري موفق دومين كميسون عالي دو كشور در ماه گذشته ابراز اميدواري كرد همزمان با اجرايي شدن مصوبات اين نشست اجلاس كميته هاي مشترك كنسولي و بازرگاني در اينده نزديك جهت تسهيل در امور ايرانيان و افزايش تجارت بين دو كشور برگزار شود.

معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه با تاكيد بر اينكه افراطي گري و فرقه گرايي از تهديد هاي امنيت منطقه است افزود جمهوري اسلامي ايران رايزني مستقيم و مستمر با كشورهاي منطقه را جهت مقابله با اين تهديدات امري ضروري مي داند . وزير خارجه كويت نيز در اين ديدار ضمن تشكر از حضور هيات كشورمان در اين كنفرانس اظهار داشت با برگزاري دومين كميسيون عالي مشترك روابط و مناسبات دو كشور در مسير صحيح و رو به رشد خود قرار گرفته است .

شيخ صباح الخالد ضمن تبريك توافق اخير بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 1+5 جهت اجراي توافقنامه ‍‍‍ژنو تاكيد نمود اجرايي شدن اين توافق نامه بر آينده منطقه و كشورهاي همسايه تاثير بسيا مثبتي خواهد داشت. وزير خارجه كويت سفر اخير ظريف به منطقه خليج فارس را مهم و شروع جديدي در روابط رو به رشد تهران با همسايگان دانست. امير عبداللهيان همچنين در ادامه ديدار هاي خود با خالد جارالله قائم مقام وزير خارجه كويت نيز ديدار و در خصوص جزئيات روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو تبادل نظر نمود.



امير عبداالهيان معاون عربي و آفريقايي وزارت امورخارجه كه براي شركت در كنفرانس كمك به مردم سوريه در كويت به سر ميبرد در ادامه ديدارهاي خود در حاشيه ي اين كنفرانس امروز با خانم كوزين مدير اجرايي برنامه غذايي سازمان ملل متحد،پيتر ميخائيلوس دبير كل وزارت امور خارجه يونان،نبيل عربي دبير كل اتحاديه عرب،هوشيار زيباري وزير خارجه عراق،نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان و همچنين وزير توسعه و مداد رساني اردن و وزير تجارت و توسعه ايرلند ديدار و گفتگو كرد.

امير عبداللهيان در ديدار با وزير توسعه و امداد رساني اردن ضمن تشريح كمكهاي انساندوستانه كشورمان به مردم سوريه در داخل اين كشور و مهاجرين مقيم اردوگاهها در كشورهاي لبنان عراق و به ويژه اردن هاشمي بر آمادگي كشورمان با وجود تحريم هاي اقتصادي و ميزباني نزديك به سه مليون پناهنده افغاني ظرف سه دهه گذشته بر كمك به پناهجويان سوريه در اردن هاشمي تاكيد ورزيد. معاون عربي – آفريقايي وزارت امور خارجه در ادامه با تاكيد بر راهكار سياسي حل و فصل بحران سوريه اولويت همكاري هاي منطقه اي و بين المللي را در اين راستا با تاكيد بر ضرورت توقف فوري جريان تروريسم و افراط گرايي در سوريه و منطقه و گسيل كمكهاي انساندوستانه براي مردم سوريه و فراهم نمودن زمينه مشاركت فراگير مردم سوريه در تعييين سرنوشت سياسي و حقوق اساسي خويش از طريق گفتگوهاي ملي برشمرد.

امير عباللهيان در پايان با اشاره به سفر موفقيت آميز وزير خارجه كشورمان به اردن هاشمي بر اهميت توسعه مناسبات ميان دو كشور در تمامي ابعاد به ويژه تشكيل اجلاس نهم كميسيون مشترك دو كشور تاكيد ورزيد.

وزير توسعه و امداد رساني اردن هاشمي نيز ضمن بر شمردن مخاطرات ناشي از پديده تروريسم و افراطي گري خواستار همكاري كشورهاي منطقه در راستاي مهار تهديد مزبور گرديده و بر لزوم كمكهاي انسان دوستانه به مردم سوريه به ويژه مهاجرين اين كشور در اردن كه هزينه هاي هنگفتي را در حوزه هاي خدمات عمومي اجتماعي آموزشي و بهداشتي بر اين كشور تحميل كرده است تاكيد ورزيد.

وي در پايان ، سفر وزير خارجه كشورمان به اردن را نقطه عطفي در توسعه مناسبات پايدار دو كشور خواند و بر عزم و اراده رهبري و دولت اردن هاشمي در راستاي تعميق و توسعه روابط دوجانبه تاكيد كرد.

امير عباللهيان در ديدار با مدير برنامه غذايي سازمان ملل متحد نيز با برشمردن شرايط كشورمان در ميزباني نزديك به سه مليون پناهجوي افغاني وتحريم هاي اقتصادي ، اهتمام كشورمان را در ارسال و توزيع كمكهاي انساندوستانه درابعاد بهداشتي درماني نيازهاي اساسي به ويژه مواد غذايي و امكانات اوليه و اساسي و سوخت ظرف سه سال گذشته تشريح كرد.

معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه ضمن اشاره به اهميت اجلاس سازمان ملل متحد در كويت بر همراهي و همسويي كشورمان با اهداف كنفرانس مزبور تاكيد ورزيد. مدير برنامه غذايي سازمان ملل متحد نيز با تشريح وضعيت آوارگان سوري در داخل و خارج اين كشور اقدامات به عمل آمد ه از سوي سازمان تحت اشراف خويش را بر شمرد و با توجه به اقدامات سازنده و موثر كشورمان در اين راستا ضمن تقدير و تشكر براي سفر به كشورمان به منظور آشنايي و هماهنگي در مسير تداوم كمكهاي بين المللي به آسيب ديدگان سوريه اعلام آمادگي نمود .

امير عبداللهيان در ادامه ديدار هاي خود با همتاي يوناني خود ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار معاون عربي و آفريقايي وزارت خارجه كشورمان با برشمردن اهميت مناسبات دو كشور در حوزه هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي زمينه هاي مشترك تعاملات اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد. دبير كل وزارت خارجه يونان نيز ضمن تاكيد بر اهميت تشريك مساعي دو كشور در راستاي كمكهاي انساندوستانه به مردم سوريه خواستار توسعه و تعميق همكاري هاي اقتصادي دو كشور با توجه به رياست كشورش بر اتحاديه اروپا يي در زمينه هاي انرژي و حمل ونقل دريايي شد. وي نقش كشورمان را در حل و فصل سياسي بحرانهاي منطقه اي به ويژه بحران سوريه موثر و سازنده بر شمرد. اميرعبداللهيان در ديدار با نخست وزير خدمات رساني لبنان با اشاره به سفر موفقيت آميز وزير خارجه كشورمان بر اهميت و ضرورت توسعه و تعميق مناسبات دو كشور تاكيد كرد.

معاون عربي آفريقايي وزارت امور خارجه همچنين با تاكيد بر راه حل سياسي بحران جاري سوريه بر مشاركت كشورمان در نشست ژنو 2 بدون هر گونه پيش شرط و نقش حاشيه اي اشاره كرده و بر ضرورت عدم دخالت در امور داخلي سوريه مهار پديده تروريسم و افراطي گري و واگذاري آينده سياسي سوريه به مردم اين كشور و گفتگوهاي ملي –سوري- سوري تاكيد كرد. ميقاتي نيز ضمن مهم خواند روابط ايران با لبنان و كشورهاي منطقه نقش موثر و سازنده كشورمان را در حل و فصل بحرانهاي منطقه اي به ويژه سوريه ستود. نامبره با برشمردن توافقات ملي كشورش براي تشكيل دولت جديدلبنان بر ضرورت توسعه و تعميق مناسبات و بر اهتمام كشورهاي منطقه در رفع بحران سوريه تاكيد كرد.























