امکانیان بهترین بازیگر مرد و مقدمی بهترین بازیگر زن تله فیلم های جام جم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی جام جم شب گذشته چهارشنبه 25 دی ماه با تجلیل از خانواده شهدا، هنرمندان و برگزیدگان این دوره از جشنواره با حضور عزت‌الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما، دیگر مدیران و جمع گسترده‌ای از هنرمندان به کار خود پایان داد.

هیات داوران بخش‌ تله فیلم بهترین‌های این بخش را به این شرح اعلام کرد:

تله فیلم

هیات داوران بخش فیلم های تلویزیونی سومین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم در بخش بهترین بازیگر مرد جایزه این بخش را ضمن تقدیر از رضا بهبودی برای "آبروی از دست رفته آقای صادقی" و سیروس همتی برای بازی در رقص "روی یخ"، به بیژن امکانیان بازیگر فیلم تلویزیونی "آبروی از دست رفته آقای صادقی" اهدا کرد.

در همین بخش جایزه بهترین بازیگر زن ضمن تقدیر از غزل شاکری برای "حتی اگر شب باشد" و معصومه میرحسینی برای "یک روز سرد"، به شبنم مقدمی برای بازی در "قصه های من و دوچرخه بابام " تقدیم شد.

بهترین فیلمنامه بخش فیلم های تلویزیونی ضمن تشکر از محمدعلی طالبی برای فیلمنامه "یک روز سرد"، مشترکا به آیدا پناهنده و ارسلان امیری برای فیلمنامه "آبروی از دست رفته آقای صادقی" اهدا شد.

همچنین جایزه بهترین کارگردانی با قدردانی از کارگردانی فیلم های "یک روز سرد" و "زمانی برای ایستادن"، به آیدا پناهنده برای کارگردانی فیلم تلویزیونی "آبروی از دست رفته آقای صادقی" تعلق گرفت.

جایزه بهترین اثر نیز به مهدی شفیعی تهیه کننده "آبروی از دست رفته آقای صادقی"، بهترین تدوین ضمن تشکر از فیلم "عملیات کرکس"، به نازنین مفخم برای تدوین تله فیلم "تعبیر خواب" اهدا شد. همچنین ضمن تقدیر از تصویربرداری فیلم "نیلا زنده است"، جایزه بهترین تصویربردار در بخش فیلم های تلویزیونی به هاشم مرادی برای تصویربرداری دو تله فیلم "زمانی برای ایستادن" و "یک روز سرد" رسید.



هیات داوران جایزه بخش بهترین تیتراژ را ضمن تشکر از تیتراژ فیلم "رقص روی یخ" به پژمان ابوالقاسمی برای ساخت تیتراژ فیلم "خراش" اهدا کرد.

دو جایزه ویژه نیز از سوی هیات داوران این بخش به خاطر توجه و نگاه مسئولانه و واجد امید به کودکان و نوجوانان به غلامرضا رمضانی کارگردان "عملیات کرکس" و فیاض موسوی برای کارگردانی "قصه های من و دوچرخه بابام" اهدا شد.