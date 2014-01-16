به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین المللی جام جم شب گذشته چهارشنبه 25 دی ماه با تجلیل از خانواده شهدا، هنرمندان و برگزیدگان این دوره از جشنواره با حضور عزت‌الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما، دیگر مدیران و جمع گسترده‌ای از هنرمندان به کار خود پایان داد.

هیات داوران بخش‌ بین الملل بهترین‌های این بخش را به این شرح اعلام کرد:

در بخش بهترین برنامه مستند با موضوع بیداری اسلامی جایزه به دلیل پویایی و جسارت و استفاده هنرمندانه و استفاده اثر گذار از تصاویر ناب تظاهرات حق طلبانه مردم بحرین و بهره گیری از تحقیق و پژوهش مناسب به بحرین، "فریاد در تاریکی" ساخته خانم می یینگ ولش(may ying welsh) از کشور قطر اهدا شد.

همچنین بهترین مستند با موضوع مقاومت ضمن تقدیر از جزا نیومان (jezza Neumann) برای "بچه های غزه" به ویبکه لاکه برگ (vibeke lokeberg) سازنده مستند "اشک های غزه" از کشور نروژ برای ترسیم هنرمندانه مظلومیت کودکان فلسطینی اهدا شد.

جایزه بهترین سریال داستانی با موضوع مقاومت نیز به "تهاجم" به کارگردانی شوقی الماجری محصول مشترک اردن و سوریه برای فضاسازی جذاب و پرکشش مقاومت مردم فلسطین در قاب تصویر اهدا شد.

در بخش سریال های داستانی با رویکرد مقاومت ضمن تشکر از علی اونور تان از کشور ترکیه برای سریال "جدایی"، این جایزه به خاطر ایجاد موقعیت های اثرگذار دراماتیک و روایت صادقانه مبارزات مردم فلسطین به باصر خطیب برای سریال "الغالبون" (1) محصول شبکه المنار لبنان تعلق گرفت.

در حوزه مستندهای موضوع مقاومت و بیداری اسلامی ضمن تقدیر از مستند عیون الحقیقة به دلیل استفاده جامع از ابزار هنری (عکس و گرافیک) و نیز بهره گیری از تحقیق جامع جایزه به محمد دبوق از کشور لبنان برای مستند "خرابی سوم" یا "الخراب الثالث" تقدیم شد.







