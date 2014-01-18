توسعه راه آهن مشهد تحولی عظیم در اقتصاد گردشگری خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی صبح شنبه در ایستگاه راه آهن مشهد ضمن بازدید از بخش های مختلف راه آهن اظهار کرد: برقی کردن راه آهن تهران – مشهد یکی از عامل مهم در رشد نگرش مردم نسبت به سفر، سیاحت و گردشگری است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: احداث راه آهن سرخس – زاهدان- چابهار را باعث اتصال کشورهای آسیای میانه به خلیج فارس از مسیری کوتاهتر است که این مهم از طرح ها مهم شرق کشور است.

وی از سالن داخلی ایستگاه، سکو ها و خطوط در حال احداث در آن بازدید و در جریان اجرای مراحل مختلف خطوط جدید قرار گرفت.

در ادامه محمد هادی ضیایی مهر، مدیر کل راه آهن خراسان رضوی گفت: در ایستگاه مشکلاتی وجود دارد که باید با برنامه ریزی در راستای سفرهای مطلوب اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی مشخصات و ویژگی های محل پیشنهادی ترمینال شماره دو راه آهن مشهد را تشریح کرد.

در این بازید بخش های مختلف در جریان امور مربوط به خدمات رسانی مسافرین و همچنین بخش ابنیه سنگین راه آهن، انبار توشه، محوطه حمل و نقل و بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.