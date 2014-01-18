به روزرسانی شبکه آبرسانی طالقان/ 8 لیتر آب در ثانیه صرفه جویی می شود

یوسف شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: از سال 90 تا کنون عملیات اصلاح 28 کیلومتر شبکه با هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد ریال آغاز شد و خوشبختانه با اصلاح این شبکه دیگر شبکه فرسوده در طالقان وجود ندارد.

وي افزود: پیش از اصلاح شبکه هدررو هشت لیتر آب در ثاینه را در شبکه شاهد بودیم که با اصلاحات انجام شده علاوه بر جلوگیری از این امر و افزایش بهره وری شاهد کاهش حوادث متعدد در این حوزه از جمله شکستگی لوله های خواهیم بود.

رئیس اداره آبفای شهرستان طالقان همچنین از ساخت دومین مخزن ذخیره آب در این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات آزمایش خاک ساخت این مخزن با ظرفیت سه هزار مترمکعب به پایان رسیده است و برای احداث آن هفت میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

شکری با بیان اینکه این مخزن در منطقه کولج به بهره برداری خواهد رسید، اعلام کرد: پیش از این نیز مخزنی هزار مترمکعبی در طالقان به بهره برداری رسیده بود و مخزن دوم علاوه بر پوشش منطقه کولج، مناطق شهرک و بخشی از حسنجون را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: آب مورد نیاز برای این مخزن از چاه شبه فلمن با ظرفیت آبدهی 15 لیتر بر ثانیه تامین خواهد شد و برای انتقال آب به این مخزن دو هزار متر خط انتقال نیاز است.

رئیس اداره آبفای شهرستان طالقان در پایان گفت: در حاضر آب منطقه کولج از مخزنی 49 لیتری تامین می شود که به علت حجم کم شهروندان را در فصل تابستان با مشکل مواجه می کند.