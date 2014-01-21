محبوبه نجفخانی، مترجم کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار و رونمایی سه جلد تازه از مجموعه «نامههای فلیکس» خبر داد و افزود: من یک مجموعه رنگی ـ تصویری دارم با عنوان «نامههای فلیکس»؛ فلیکس، یک خرگوش عروسکی است. خانوادهای از سفر برمیگردند و خرگوش دختر کوچولوشان گم میشود. چند روز بعد این خرگوش، به دختر کوچولو نامه مینویسد که من در سفرم. یک بار از مصر، یک بار از پاریس، یک بار از لندن نامه مینویسد و هربار یکی از این شهرها را با جاذبههای گردشگریشان معرفی میکند. آخر سر هم برمیگردد و یک پاکت پر از عکسهای یادگاری برای دختر کوچولو سوغات میآورد.
مترجم آثار رولد دال با اشاره به اینکه فلیکس میتواند به ایران بیاید و جاذبههای تاریخی و طبیعی ایران را معرفی کند گفت: من به ناشر ایرانی خود پیشنهاد دادم که «نامههای فلیکس» را منتشر کند و جالب اینکه بچهها از این کتاب، بسیار استقبال کردهاند. همچنین از ناشر خواستم حالا که فلیکس معروف شده، بیاییم جاذبههای ایران را هم معرفی کنیم و نشر زعفران، دنبال نویسندهای است که با همان سبک و سیاق بنویسد و ظاهرا به نویسنده جوانی پیشنهاد شده تا چنین کند؛ وقتی فیلیکس به کره ماه میرود، چرا به ایران نیاید؟
نجفخانی، هدف از انتشار مجموعه «نامههای فلیکس» را الگوسازی دانست و افزود: من این کتاب را با هدف الگوسازی برای نویسندگان ایرانی ترجمه کردهام چراکه یکی از وظایف مترجم همین است. اصل این کتاب به زبان آلمانی است که به انگلیسی برگردانده شده و من آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردهام. ما برای بچههایی که خارج از ایران زندگی میکنند و دلشان میخواهد هویت و پیشینه خود را بشناسند، کتابی نداریم. این در حالی است که آنور آبیها برخلاف ما از قالبهای جذاب روز برای معرفی خود استفاده کردهاند و اگر من به آنور اشاره میکنم به این خاطر است که باید بپذیریم که آنها از ما بسیار پیشکسوتترند. ادبیات کودک ما 10 سال پس از انقلاب به صورت جدی شروع شد. هرچند هنوز هم بسیاری از سازمانها، ادبیات کودک را جدی نمیگیرند، وگرنه ما زنگ کتابخوانی داشتیم.
«نامههای فلیکس» با ترجمه محبوبه نجفخانی را نشر زعفران منتشر کرده است. این مجموعه 5 شنبه، 10 بهمن ماه از ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای ابنسینا به نشانی شهرک قدس، خیابان ایران زمین، جنب فرهنگسرای ابن سینا، شهر کتاب ابن سینا، رونمایی میشود.
