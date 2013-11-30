به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه نجفخانی، مترجم کودک و نوجوان به ترجمه مجموعه داستانهای فانتزی پرداخته که از علاقه بسیار حیوانات مختلف به کتاب و کتابخوانی میگوید. این داستانها را انتشارات آفرینگان (واحد کودک و نوجوان ققنوس) منتشر کرده است.
«جوجه خروس وسط کتاب خواندن پدرش میپرد»، «شیر کتابخانه» و «موش کتابخانه» داستانهایی هستند که به ماجراهای حیوانات کتابخوان میپردازند. فضای این داستانها، آنگونه که نجفخانی میگوید، فانتزی و تخیلی است که با زبانی ساده و شیرین با کودکان ارتباط برقرار میکند.
«شیر کتابخانه»، نوشته میشل نودسن، نویسنده آمریکایی است که تاکنون کتابهای بسیاری برای بچهها نوشته. این کتاب از رئیس بسیار سختگیری میگوید که ریاست یک کتابخانه را برعهده دارد، اما یک روز، شیر بزرگی وارد کتابخانه میشود و هیچکس نمیداند چه کار کند.
شیر هر روز به کتابخانه میآید. کم کم همه به دیدن او عادت میکنند و کسی از او نمیترسد. شیر دوست دارد گوشهای بنشیند و به داستانی که معلم کتابخوانی برای برای بچهها میخواند، گوش دهد تا این که روزی برای خانم کتابدار اتفاقی میافتد و شیر برای کمک به او مجبور میشود کاری انجام دهد.
«شیر کتابخانه» جایزه بهترین کتاب مفهومی سال، بهترین کتاب سال سایت آمازون، کتاب منتخب کتابخانه کودکان گیلد و پرفروشترین کتاب سال نیویورک تایمز را از آن خود کرده است.
نجفخانی که پیش از این مجموعه آثار رولد دال و مجموعههایی چون «جودی دمدمی مزاج» را برای نوجوانان منتشر کرده، مدتی است به ترجمه برای کودکان روی آورده و علت این مسئله را سختگیریهای ارشاد و محدودیتهایی میداند که برای نویسندگان و مترجمان نوجوان در نظر گرفته شده است، اما به گفته او، دنیای کودکان، متفاوت است؛ مگر چند حیوان کتابخوان چه خطری دارند؟!
«شیر کتابخانه»، نوشته میشل نودسن با تصاویر کوین هوکس را محبوبه نجفخانی به فارسی برگردانده؛ این کتاب را نشر آفرینگان در 1650 نسخه و به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است.
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